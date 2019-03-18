Илон Маск рассказал о новых испытаниях звездолета SpaceX Starship

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Прототип SpaceX Starship
Прототип SpaceX Starship / Syfy Wire

Компания SpaceX начала планирование тестового запуска межпланетного космического корабля Starship. Еще до начала первого полета глава корпорации Илон Маск опубликовал результаты испытания защитного покрытия звездолета.

Результатами испытания Маск поделился на своей странице в Twitter.

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Тестирование с помощью нагревания специальными горелками имитирует нагрев корпуса при вхождении в атмосферу. В комментариях к твитту Маск объяснил, что поверхность теплового щита во время испытаний разогрелась до максимальной температуры около 1375 градусов по Цельсию – такая защита может противостоять экстремальным температурам, возникающим во время посадки на Землю.

 

 

Ранее стало известно, что Starship оснастят специально разработанным ракетным двигателем Raptor, испытания которого SpaceX начала в феврале. В Сети уже появились фотографии подготовки Starship к первому запуску, сделанные одним из пользователей Twitter.

 

По словам Маска, тестовый полет межпланетного корабля состоится в течение недели после окончательной сборки всей конструкции.


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Теги: Новости Техно Техно SpaceX Илон Маск Космос
Источник: 24 Канал
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