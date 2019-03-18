Илон Маск рассказал о новых испытаниях звездолета SpaceX Starship

Компания SpaceX начала планирование тестового запуска межпланетного космического корабля Starship. Еще до начала первого полета глава корпорации Илон Маск опубликовал результаты испытания защитного покрытия звездолета.

Результатами испытания Маск поделился на своей странице в Twitter.

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Тестирование с помощью нагревания специальными горелками имитирует нагрев корпуса при вхождении в атмосферу. В комментариях к твитту Маск объяснил, что поверхность теплового щита во время испытаний разогрелась до максимальной температуры около 1375 градусов по Цельсию – такая защита может противостоять экстремальным температурам, возникающим во время посадки на Землю.

Testing Starship heatshield hex tiles pic.twitter.com/PycE9VthxQ — Elon Musk (@elonmusk) 17 березня 2019 р.

Ранее стало известно, что Starship оснастят специально разработанным ракетным двигателем Raptor, испытания которого SpaceX начала в феврале. В Сети уже появились фотографии подготовки Starship к первому запуску, сделанные одним из пользователей Twitter.

After a day worth of hard work, the workers at #SpaceX have finally installed the first raptor on #StarHopper . Congratulations to Elon musk and all the hard workers at SpaceX. It’s almost time for StarHopper to purr like a kitten. pic.twitter.com/YIhbNhqJEk — Austin Barnard (@austinbarnard45) 16 березня 2019 р.

По словам Маска, тестовый полет межпланетного корабля состоится в течение недели после окончательной сборки всей конструкции.



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