Разработчики Instagram создали нейросеть, которая будет искать фейки

Представители популярной соцсети Instagram объявили о начале использования специальных алгоритмов для выявления фейковых материалов и блокирования их продвижения. К таким фейкам относят не только художников, которые обрабатывают чужие рисунки, но и любителей "фотошопа".

Как это будет работать

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Алгоритм сверяет обработанные изображения с базой данных сервиса и обозначает их как "подделку", если обнаруживает их сходство с опубликованным ранее оригиналом, сообщает The Verge.

Такие материалы могут быть полностью удалены из системы рекомендаций и поиска по хэштегу, а значит их будет гораздо сложнее найти пользователям сервиса.



Как будет выглядеть блокирование постов в Instagram

"Фейковые" работы по-прежнему будут видны в профиле их автора, но при попытке открыть "забаненную" картинку вместо нее будет выведено на экран предупреждение о "подделке". О возможности удалить изображение по такому принципу представители сервиса не сообщали.

Какие работы могут оказаться фейковыми

При этом не обязательно быть именитым художником, чтобы попасть в поле зрения искусственного интеллекта – достаточно создать вирусное изображение или мем на основе другой популярной картинки. При этом сервис не разделяет случаи умышленного копирования чужих работ или косметической обработки для улучшения качества изображения.

Недостатки алгоритма

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Хотя алгоритм и призван бороться с распространением дезинформации, потенциально он может осложнить жизнь и авторам оригинальных работ. Они не смогут контролировать процесс преобразования своей работы в вирусную, и то, каким образом будут "дорабатываться" их творения.

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