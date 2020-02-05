Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает норму, – тестирование

Эксперты провели исследование и протестировали уровень излучения смартфона iPhone 11 Pro. И результат вызвал беспокойство – излучение нового флагмана от Apple вдвое превышает норму.

Как передает BGR, уровень радиочастотного излучения iPhone 11 Pro в более два раза превышает предел Федеральной комиссии по связи США (FCC).

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Как проводили исследование

Тестирование проводили в независимой лаборатории радиочастотного облучения RF Exposure Lab из Сан Маркоса (Калифорния). Во время тестирования iPhone 11 Pro разместили примерно в 5 мм от манекена.

Так, независимая лаборатория заявила, что в случае с iPhone 11 Pro этот показатель составляет 3,8 Вт/кг. При этом FCC сертифицирует только те устройства, излучение которых не превышает 1,6 Вт/кг.



Результаты тестирования iPhone 11 Pro настораживают

При этом эксперты говорят, что воздействие радиации может быть еще более выраженным, если телефон хранить в кармане.

"Пользователи мобильных телефонов должны быть обеспокоены влиянием радиочастотного излучения. Тестирование показывает, что iPhone 11 Pro потенциально может более чем вдвое превышать безопасные показатели FCC", – говорят в лаборатории.

Это исследование привлекло внимание FCC, поэтому они еще раз провели повторное тестирование. Эта служба тоже установила что в некоторых случаях iPhone 11 Pro демонстрировал превышение установленного порога. Правда там отметили, что в обычных сценариях использования смартфон не представляет опасности для здоровья.

Что говорят в Apple

В компании также отреагировали на исследование. Там провели тщательную проверку, которая показала, что их устройства "соответствуют всем рекомендациям и ограничениям по влиянию электромагнитного излучения".

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