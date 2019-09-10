iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: характеристики и цена новых флагманов Apple

Во время презентации Apple 2019 компания представила два флагмана iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Многие детали о новинках были известны до презентации.

Дизайн

Компания Apple решила существенно не менять дизайн новинок. На передней панели, как и у предшественников, в Pro-версиях красуется "монобровь". На задней панели изменения коснулись лишь модуля камеры, который разместился на квадратном выступе и получил три датчика.

К теме: Презентация Apple 2019: что представила компания

Кроме того, логотип Apple переместился ближе к центру устройства. Аппаратные клавиши, размещение порта зарядки и решеток динамика – все эти элементы остались на прежних местах.

11 Pro получил экран диагональю 5,8 дюйма с разрешением 2436х1125 пикселей. Тем временем экран у iPhone 11 Pro Max больше – 6,5 дюйма с разрешением 2688х1242. В обоих случаях плотность пикселей равна 458 пикселей на дюйм.

Камеры

Разрешение каждого из модулей составляет 12 Мп. Основная и широкоугольная такая же, как у iPhone 11. А третий дополнительный модуль на 12 Мп, который обеспечивает двукратный зум.

Главной особенностью новой камеры стала комбинированная съемка. Алгоритм захвата фотографий в новых смартфонах Apple состоит в получении сразу девяти снимков (по три из каждого модуля) в момент нажатия на виртуальный "спусковой затвор" с их последующим комбинированием для получения наилучшего качества фото.

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max: Hands on with Apple’s new flagship phones https://t.co/ReK7agvmhJ pic.twitter.com/zWUwLRwAMU — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Не оставила без внимания Apple и повышение качества съемки в условиях недостаточного освещения, а также серьезно взялась за постобработку фотографий – появилась функция Smart Frame, что позволяет кадрировать снимки без потери качества. Также появилась функция изменения фона в Live-режиме во время съемки. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Еще одна фишка – во время съемки видео можно переключаться между камерами, и это происходит плавно, без переключения как такового.

iPhone 11 Pro and Pro Max announced with a triple-camera system pic.twitter.com/Om8gVXkLfF — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Автономность

Относительно батареи, то ее емкость на презентации не назвали. При этом традиционно сравнили с предшественниками. Так, автономность iPhone 11 Pro выросла относительно iPhone Xs на четыре часа, а для iPhone 11 Pro Max автономность увеличилась на пять часов.

Читайте также: Apple официально представила "бюджетный" iPhone 11: характеристики и цена новинки

Также производитель оставил во всех моделях новой линейки поддержку беспроводной зарядки.

Производительность

Все три новых смартфона Apple без исключения получили новейший чип A13: 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,66 ГГц оказался значительно быстрее предшественника. Кроме того, купертиновцы добавили к основному чипу сопроцессор R1.

iPhone 11 Pro получил 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище от 128 ГБ. Заметим, благодаря особенностям новой операционной системы iOS 13, производитель не имеет нужды увеличивать объем оперативки до 8-12 ГБ, как это делают производители Android-устройств.

Цена

Новинки официально поступят в продажу 20 сентября. Стоимость iPhone 11 Pro составляет тысячу долларов (25 000 гривен). А старшая версия iPhone 11 Pro Max оценена в 1100 долларов (27 500 гривен).

Что касается цветов, то Apple добавила к белому, темно-серому и золотому еще и зеленый (Midnight Green) цвет.



Стоимость линейки iPhone 11 Pro



Между тем, пользователи уже смеются над новым дизайном.

Народное творчество не подводит. pic.twitter.com/ufBk2eYcQM — Wylsacom на iOS (@wylsacom) 10 вересня 2019 р.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно