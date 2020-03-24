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iPhone 12 Pro Max получит лучшую камеру в линейке: детали

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Известный отраслевой аналитик, который специализируется на продукции Apple, Мин-Чи Куо опубликовал новый отчет об одной из ключевых функций iPhone 12 Pro Max. По данным аналитика, старшая версия новой линейки получит значительный апдейт модуля камеры.

Как изменится камера

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Мин-Чи Куо заявил, что 6,7-дюймовый смартфон оборудуют технологией пятиосевой стабилизации изображения со сдвигом матрицы, передает SMArena.

Новая опция заменит существующее решение, привязанное к главному датчику, и позволит делать снимки без смазывания на любой объектив основного модуля.


Вероятный рендер iPhone 12 Pro Max

Инсайдер также приписывает новинке сенсор с линейным размером 1/1,9" и оптику с семью линзами.

Ранее стало известно, что iPhone Pro 12 и 12 Pro Max будут оснащаться новыми 3D-камерами для улучшения портретной съемки и совершенствования AR-эффектов.

Другие характеристики

Ожидается, что компания оборудует все Pro-версии 12 серии iPhone OLED-экранами ProMotion с частотой обновления 120 Гц, процессорами Apple A14 Bionic с поддержкой 5G и 6 ГБ оперативной памяти.

Дата презентации и цена

Дата анонса и цена новинок производителем пока не объявлены.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно iPhone Apple Смартфоны
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