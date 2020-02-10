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Из-за коронавируса магазины Apple и в дальнейшем будут закрытыми в Китае

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Магазины Apple и в дальнейшем будут закрытыми в Китае / bestwallpaperever01.blogspot.com

Американская компания Apple оставляет временно закрытыми свои магазины в Китае. На такое решение компания идет из-за длительного распространения эпидемии, вызванной коронавирусом.

7 февраля компания Apple заявила, что готовится возобновить работу 42 фирменных магазинов до 10 февраля. Однако, сейчас купертоновцы решили не открывать пока эти магазины.

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Теперь в Apple говорят, что большинство магазинов в Китае будут закрыты до конца этой недели. Возобновление работы магазинов и офисов состоится после тщательной консультации с экспертами в области здравоохранения.

При этом китайцы могут приобрести себе устройства и аксессуары американского бренда. Ведь онлайн-магазин Apple продолжает работу в Китае в обычном режиме.

Что известно о коронавирусе?
Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился на другие страны. Сейчас в Украине не было зафиксировано заражения вирусом. Однако, вирусом заразился гражданин Украины, который сейчас находится на круизном лайнере у берегов Японии.

По состоянию на 10 февраля, зафиксировано почти 40 тысяч инфицированных вирусом и уже погибло 910 человек (все погибшие являются жителями Китая). При жтом уже побороли недуг более 3 тысяч больных.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Коронавирус 2020 Apple Техно IT-бизнес
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