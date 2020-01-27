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Из-за коронавируса Xiaomi может отменить презентацию Mi 10 в Пекине

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Xiaomi может отменить презентацию Mi 10 в Пекине / igeekphone.com

От вспышки опасного коронавируса в Китае страдают не только простые люди, но и бизнес. Ранее мы писали, что пневмония испортила планы Huawei. Сейчас стало известно, что компания Xiaomi вынуждена была отменить презентацию смартфона в Пекине.

Есть информация, что сразу несколько компаний отменили свои конференции, в том числе и Xiaomi. Об этом сообщает популярный инсайдер Xiaomishka.

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Детали презентации

Компания Xiaomi планировала представить новые смартфоны линейки Xiaomi Mi 10 на специальном мероприятии 10 февраля. Однако, из-за вспышки коронавируса корпорация может отменить полноценную пресс-конференцию. Вместо этого смартфоны могут презентовать в онлайн-режиме, без присутствия прессы.

Что известно о Xiaomi Mi 10

Как рассказал генеральный директор компании Лэй Цзюнь, Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном на основе однокристальной системы Snapdragon 865.

Что известно о коронавирусе?
Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако впоследствии вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, в США и Францию. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV.

Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По основанным данным, от вируса умерли 81 человек, всего заболели 2822 человека.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Xiaomi
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