Эксперты прогнозируют существенное подорожание кабельного телевидения в Украине

В 2019 году кабельное телевидение в Украине подорожает на 15-40%. Об этом заявляют в Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

Как сказано на сайте Ассоциации, услуги платных телевизионных сервисов подорожают уже с 1 января. Имеют в виду телевидение, IPTV и телевидения других технологий.

Абонплата может вырасти на 15-40%, учитывая регион, набор телевизионных каналов и различные экономические показатели деятельности провайдеров.

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"Тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов", – пояснили в ассоциации.

По данным Госстата, за первое полугодие 2018 года средняя стоимость кабельного и цифрового телевидения на одного абонента составила 72 гривны. Повышение тарифов объясняют повышением платы за использование прав на интеллектуальную собственность, повышением зарплаты работников, платы за электроэнергию и тому подобное.

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