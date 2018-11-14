Эксперты прогнозируют существенное подорожание кабельного телевидения в Украине

50 Читати новину українською
В Украине подорожает кабельное телевидение
В Украине подорожает кабельное телевидение / Фото из открытых источников

В 2019 году кабельное телевидение в Украине подорожает на 15-40%. Об этом заявляют в Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

Как сказано на сайте Ассоциации, услуги платных телевизионных сервисов подорожают уже с 1 января. Имеют в виду телевидение, IPTV и телевидения других технологий.

Абонплата может вырасти на 15-40%, учитывая регион, набор телевизионных каналов и различные экономические показатели деятельности провайдеров.

Читайте также: В Украине не могут поделить торговую марку Xiaomi: причина конфликта

"Тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов", – пояснили в ассоциации.

По данным Госстата, за первое полугодие 2018 года средняя стоимость кабельного и цифрового телевидения на одного абонента составила 72 гривны. Повышение тарифов объясняют повышением платы за использование прав на интеллектуальную собственность, повышением зарплаты работников, платы за электроэнергию и тому подобное.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
13 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
775
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
541
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
261
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 812
5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 ноября 14:02 5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 725
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 20:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
2224
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук