Электрокары Tesla сами себя "убивают": в чем проблема и как ее решить

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Электрокары Tesla сами себя "убивают"
Электрокары Tesla сами себя "убивают" / unsplash

Покупая электрокар, большинство пользователей рассчитывают получить автомобиль, в котором будет мало технических проблем. Однако оказалось, что в автомобилях Tesla может возникнуть ошибка, которая приведет к "смерти" транспортного средства.

В чем проблема? Главный "враг" электрокаров Илона Маска – чипы памяти. В электромобилях Tesla есть специальный раздел флэш-памяти eMMC. В старых моделях он смонтирован на плате блока управления мультимедиа MCUv1 и впаян непосредственно на плату, сообщает Tom's Hardware.

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Принцип работы такого "регистратора" заключается в том, чтобы постоянно записывать данные о работе автомобиля. Как только место заканчивается, информация перезаписывается поверх старой. И если несколько лет назад программное обеспечение Tesla, которое компания устанавливала на свои машины, занимало не так много памяти, то с появлением новых функций на впаянных чипах осталось меньше секторов под перезапись регистрационных данных.


Чип памяти в автомобилях Tesla

В результате их постоянной эксплуатации и циклической перезаписи это приводит к физическому износу. А как только флэш-память становится неработоспособной, автомобиль Tesla блокируется.

Как решить проблему? Решение только одно – менять поврежденный чип памяти. К сожалению, сделать это можно только при наличии специального оборудования, и под силу такая процедура далеко не каждому. Поэтому владельцы старых автомобилей Tesla, на большинство которых уже не распространяется гарантия, вынуждены обращаться в официальное представительство. Замена контроллера вполне обходится в 1800 – 3000 долларов.

via GIPHY

Как выход из ситуации один из "серых" ремонтников предложил записывать регистрационные данные в оперативную память, тем самым предотвратив износ флэш-памяти. Для этого необходимо изменить только несколько строк в коде прошивки электрокара. Судя по всему, с данной проблемой также могут столкнуться и владельцы Tesla Model 3 с контроллером MCUv2.

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Теги: Электромобили Новости Техно Tesla Техно Искусственный интеллект
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