Элитный Samsung Galaxy S10+ в керамике и с терабайтом памяти поступил в продажу в Украине
Лимитированная версия нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 + поступила в продажу в Украине. Новинка изготовлена в керамическом корпусе и имеет терабайт встроенного хранилища.
Об этом сообщает пресс-служба компании. До 14 мая новинку можно будет приобрести по акционной цене – 51 999 гривен.
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Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ. Как отмечают в компании, керамический корпус обеспечивает не только премиальный вид, но он и чрезвычайно устойчив к царапинам.
В компании обращают внимание на прочность керамики
Кроме того, приобретя новинку в промежутке с 22 апреля по 14 мая можно получить в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds.
Цены линейки Galaxy S10 в стекле:
- Базовая версия Samsung Galaxy S10 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища обойдется в 29 999 гривен;
- За Samsung Galaxy S10 Plus с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти придется выложить 32 999 гривен;
- "Бюджетный" Samsung Galaxy S10е с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ стоит 24 999 гривен.
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