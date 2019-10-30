Как будут выглядеть умные часы Xiaomi Mi Watch: появились фото

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Умные часы Xiaomi Mi Watch
Умные часы Xiaomi Mi Watch / Twitter/Xiaomishka

Компания Xiaomi готовит 5 ноября большую презентацию, в рамках которой представит новые смарт-часы Mi Watch. Интересно, что компания сразу же и обнародовала фото будущей новинки.

Производитель также сообщил, что умные часы будут работать под управлением фирменной операционной системы Wear OS.

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Что еще известно? Как можно увидеть на снимке, извне девайс напоминает Apple Watch. Аппаратной платформой здесь будет чипсет Qualcomm, что касатеся конкретной модели, то производитель эту информацию не уточняет.

Также гаджет будет оснащен Wi-Fi, GPS, NFC, динамиком и получит поддержку электронной карты (eSIM).

Xiaomi позиционирует этот девайс, как маленький смартфон на запястье. Также производитель обещает длительную работу на одном заряде (дольше, чем у конкурентов).

Новинка будет доступна в черном и сером цветах.

Xiaomi Mi Watch

Предлагают 2 цвета корпуса

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Умные часы Xiaomi Гаджеты
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