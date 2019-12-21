Как превратить YouTube в музыкальный плеер: удобное расширение для Google Chrome

YouTube может быть прекрасным местом для поиска и прослушивания музыки. Все, что нужно убрать, чтобы превратить его в удобный плеер – отвлекающий интерфейс и видеоряд. Решить эту проблему можно с помощью нового расширения Music Mod.

С помощью этого удобного расширения любой ролик с YouTube превращается в аудиотрек – никакого видео, надоедливой рекламы, комментариев и рекомендаций. Также это будет удобно, если вы слушаете подкасты на YouTube.

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Как превратить YouTube в аудиоплеер

Для этого вам нужно установить расширение для браузера Google Chrome под названием Music Mod. Его легко можно найти в магазине расширений Chrome.



До и после включения Music Mod

После этого на панели инструментов Crome появится новая кнопка активации расширения. Вам нужно включить расширение, после чего стоит только обновить страницу YouTube с нужным роликом или открыть ее в соседней вкладке. Также перейти к интерфейсу Music Mod можно непосредственно с поиска Google.



Кнопка активации расширения

К сожалению, расширение не может самостоятельно включать следующие по списку треки и работать с плейлистами. Однако такой функционал в принципе не нужен, если вы хотите просто послушать подкаст, аудио с прямого эфира или многочасовую запись – в этих случаях Music Mod будет невероятно полезен.

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