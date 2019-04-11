Как в фантастическом фильме: ООН показала проект плавучего города

2 Читати новину українською
Плавучий город Oceanix City: чем он особенный
Плавучий город Oceanix City: чем он особенный / Businessinsider

Организация объединенных наций представила проект плавучего города под названием Oceanix City, который должен уметь противостоять стихийным бедствиям: наводнениям, цунами и ураганам.

Проект города на 10 тысяч жителей разработал архитектор Бьярке Ингельс, по плану, такие города должны решить проблему подъема уровня океанов, и смогут переселить людей из крупных прибрежных городов, которым грозит затопление, передает Business Insider.

Читайте также: Искусственный интеллект поможет украинским фермерам

Шестиугольники являются одной из наиболее эффективных архитектурных форм – как соты. Соответственно можно рассчитывать на строительство с помощью меньшего количества материалов.

Oceanic City – автономне місто майбутнього
Oceanic City – автономный город будущего

Административная единица – это группа из шести платформ. Шесть таких групп создают город на 10 тысяч жителей. По словам авторов проекта – именно такое количество поселенцев идеальное, и позволит достичь "полной автономности", производя свою энергию, пресную воду и тепло.

Автономия уникального города

Доставка продовольствия будет осуществляться по воде на лодках вместе с людьми, или же применят более современные технологии – дроны.

Концепция автономности предполагает выращивание продовольствия на месте. Под платформами можно сделать фермы по выращиванию рыбы и морепродуктов, отходы от морских животных и водорослей подходят для удобрения растений, выращиваемых в гидропонных установках. Вертикальные фермы не зависят от погоды и сезонов.

Концепція автономності передбачає вирощування продовольства на місці
Концепция автономности предполагает выращивание продовольствия на месте

Есть вариант использования системы "водоносных горизонтов", которая будет извлекать пресную воду из воздуха, в дополнение к системам опреснения.

Пресная вода – не проблема

Здесь не запланировано высоких зданий, только от четырех до семи этажей для того, чтобы максимально снизить центр масс, что необходимо для придания стабильности. Дома построят из устойчивых и натуральных материалов, таких как древесина и бамбук. В случае необходимости, их просто демонтировать, если будущее поколение захочет изменить концепцию.

Будинки побудують із бамбуку
Дома построят из бамбука

Также здесь построят духовные и культурные центры, библиотеки, а также школы и другие необходимые для города заведения.

Проект активно займається пошуками інвесторів
Проект активно занимается поисками инвесторов

Дело за малым – найти инвесторов, которые захотят вложить миллиарды в проект. Хотя, повышение уровня мирового океана и перспектива затопления таких городов, как Лондон, Амстердам, Майами, Нью-Йорк и Одесса – может существенно увеличить инвестиционную привлекательность Oceanix City.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
сегодня
4867
Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
System Shock Remake: старая игра на новый лад
9 апреля 16:07 System Shock Remake: старая игра на новый лад
48
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
9 апреля 14:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 945
Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
7 апреля 22:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
Яніна Ткачук 747
Как компания Apple смогла стать успешной
6 апреля 22:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 280
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
3 апреля 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 1355
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук