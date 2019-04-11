Как в фантастическом фильме: ООН показала проект плавучего города

Организация объединенных наций представила проект плавучего города под названием Oceanix City, который должен уметь противостоять стихийным бедствиям: наводнениям, цунами и ураганам.

Проект города на 10 тысяч жителей разработал архитектор Бьярке Ингельс, по плану, такие города должны решить проблему подъема уровня океанов, и смогут переселить людей из крупных прибрежных городов, которым грозит затопление, передает Business Insider.

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Шестиугольники являются одной из наиболее эффективных архитектурных форм – как соты. Соответственно можно рассчитывать на строительство с помощью меньшего количества материалов.



Oceanic City – автономный город будущего

Административная единица – это группа из шести платформ. Шесть таких групп создают город на 10 тысяч жителей. По словам авторов проекта – именно такое количество поселенцев идеальное, и позволит достичь "полной автономности", производя свою энергию, пресную воду и тепло.

Автономия уникального города

Доставка продовольствия будет осуществляться по воде на лодках вместе с людьми, или же применят более современные технологии – дроны.

Концепция автономности предполагает выращивание продовольствия на месте. Под платформами можно сделать фермы по выращиванию рыбы и морепродуктов, отходы от морских животных и водорослей подходят для удобрения растений, выращиваемых в гидропонных установках. Вертикальные фермы не зависят от погоды и сезонов.



Концепция автономности предполагает выращивание продовольствия на месте

Есть вариант использования системы "водоносных горизонтов", которая будет извлекать пресную воду из воздуха, в дополнение к системам опреснения.

Пресная вода – не проблема

Здесь не запланировано высоких зданий, только от четырех до семи этажей для того, чтобы максимально снизить центр масс, что необходимо для придания стабильности. Дома построят из устойчивых и натуральных материалов, таких как древесина и бамбук. В случае необходимости, их просто демонтировать, если будущее поколение захочет изменить концепцию.



Дома построят из бамбука

Также здесь построят духовные и культурные центры, библиотеки, а также школы и другие необходимые для города заведения.



Проект активно занимается поисками инвесторов

Дело за малым – найти инвесторов, которые захотят вложить миллиарды в проект. Хотя, повышение уровня мирового океана и перспектива затопления таких городов, как Лондон, Амстердам, Майами, Нью-Йорк и Одесса – может существенно увеличить инвестиционную привлекательность Oceanix City.

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