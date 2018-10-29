Как в Украине сделать свой стартап успешным

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Александра Балкова
Александра Балкова / 24 Канал

Уровень украинских стартапов растет и сейчас немало проектов наших соотечественников могут конкурировать на международном уровне. С чего же стоит начинать, чтобы создать успешный стартап.

Об этом рассказала операционная директор SaaS Batch одного из крупнейших B2B акселераторов Европы Startup Wise Guys Александра Балочная в интервью 24 каналу.

По ее словам, важнее найти аудиторию для своего продукта, чем инвестиции. Ведь именно клиент является лучшим двигателем бизнеса.

Полное интервью с Александрой Балочной читайте по ссылке

"Я искренне верю, что любой человек, который создал стартап может стать успешным вообще без всякой внешней инвестиционной помощи (речь идет об инвестициях – ред)", – добавила Балочная.

Она также советует для начала изучить рынок и сформировать команду. Основатель стартапа должен уметь самостоятельно продавать свой продукт.

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"Успешный стартап – это когда тебя уже не воспринимают как стартап. По сути – ты строишь бизнес. Когда строишь его продуманно, ты гораздо сильнее без инвестиций, чем с ними... Если нужны инвестиции, чтобы что-то в проекте запустить, то этот проект уже немножко слабее того, где все может запуститься и без них", – считает Балочная.

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Теги: Техно Бизнес Интернет Инвестиции
Источник: 24 Канал
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