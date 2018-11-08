Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание

Сейчас на рынке наблюдаем большое разнообразие утюжков для волос – эти устройства бывают разных форм, дизайна, функционала ну и, конечно же, отличаются по цене. Как же выбрать действительно хорошее устройство, которое не навредит волосам и долгое время прослужит пользовательнице.

В этом материале обращаем ваше внимание на несколько важных моментов, которые стоит учитывать при выборе выравнивателя.

Тип покрытия пластин

Есть много различных материалов, из которых сделаны пластины. И именно их вид часто определяет цену аппарата. Итак, рассмотрим самые распространенные материалы.

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Металл

Обычно его используют в недорогих выпрямителях. Но долго вы им пользоваться не сможете, потому что он очень палит волосы. Поэтому если вам нужно устройство, чтобы раз в год принарядиться для особого случая – почему бы и и нет – можно выбирать металлический утюжок. Но на каждый день лучше подумать над другим материалом.

Керамика

Такие утюжки тоже относительно бюджетные, и при этом керамика наносит гораздо меньше вреда волосам. Этот материал нагревается равномерно и плавно скользит по волосам. Однако, он имеет и недостаток – перед выравниванием нельзя наносить на волосы какие-либо косметические средства, так как они очень прилипают к керамическим пластинам, это касается даже краски для волос.

Мрамор

Часто его используют в паре с керамикой. Это удачный тандем. Если горячая керамика нагревает и выравнивает, то мрамор сразу же охлаждает, что положительно влияет на структуру волоса и придает ему дополнительный блеск.



Керамика + мрамор – это хороший тандем

Тефлон

В этом случае пользовательнице не стоит бояться, что какое-то средство для укладки прилипнет к пластине. При этом что касается скольжения и воздействия на волосинки – тефлон похож на керамику. Однако, этот материал тоже не идеален – покрытие стирается при частом использовании.

Титан

Он хорошо скользит по волосам и равномерно и очень быстро нагревается. Обычно его используют в профессиональных устройствах. Им действительно нужно уметь пользоваться, потому что из-за быстрого нагрева есть риск обжечь волосы.



Титановым выпрямителем нужно уметь пользоваться

Вольфрам

Дорогой материал, а соответственно и сам выпрямитель, стоит немало. Его пластины быстро и равномерно разогреваются. При этом он обеспечивает длительное действие – волосы будут держаться прямыми в течение нескольких дней.

Технология ионизации волос

Отдельно стоит обратить внимание на эту технологию. Сейчас ее используют многие производители устройств для укладки волос. Ионизация во время выравнивания волос генерирует большое количество отрицательно заряженных ионов, насыщая ими волоски. Эти отрицательные ионы стимулируют закрытие волосяных чешуек и помогают сохранить влагу в структуре волоса. Поэтому волосы меньше секутся и не пересушиваются.



Эта технология "заживляет" поврежденные волосинки

Существует также технология лазерной ионизации. В устройствах с такой функцией есть что-то вроде "лазера", который излучает большое количество отрицательных ионов. Такая технология еще лучше насыщает волосы ионами, так как происходит прямое попадание в цель, а следовательно получаем еще более гладкие и ухоженные волосы.

Терморегулятор

Конечно, в первую очередь важно, чтобы терморегулятор был. Однако, надо учитывать и его тип.

Механический терморегулятор

На механическом регуляторе сложнее установить точные показатели. Конечно, выпрямитель с таким регулятором обойдется дешевле, но выбрать более бережливый режим для волос на нем не получится.

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Электронный терморегулятор

С помощью электронного варианта можно значительно точнее выставить цифры градусов. Правда, у большинства моделей показатель нужно обновлять после каждого включения. И, если вы знаете оптимальную для себя температуру, то не сложно каждый раз выбирать ее с помощью кнопок.



Более удачный выбор – электронный терморегулятор

Кстати, большинство моделей с терморегуляторами имеют в инструкциях такие себе "шпаргалки", в которых указано для какого типа волос нужно выбрать определенную температуру.

Ширина пластин

В этом случае нужно учесть длину волос и цель, с которой вы будете использовать утюжок. Так, для выпрямления длинных волос подойдут устройства с широкими пластинами. Для средних и коротких волос лучше обратить внимание на узкие пластины. А если вы хотите накручивать локоны с помощью утюжка – то надо выбрать закругленные щипцы.

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