Как выглядит львовский IT-шник и на что тратит зарплату: интересная статистика

Львовский IТ-кластер совместно с социологическим агентством Fama провели ежегодный анализ рынка IT во Львове. На основе социсследования было сформировано общий портрет IT-специалиста, работающего во Львове.

Об этом пишет ain.ua.

Так, доля мужчин в львовской IT-отрасли составляет 67%, женщин – 33%. Средний возраст IT-шника – 28 лет. Почти половина работников этой отрасли женаты (48%), третья имеет детей (28%).

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Также почти половина IT-шников имеют свое авто.

Что касается расходов, то львовские IT-специалисты свой доход и свободное время тратят на здоровье и путешествия. При этом 74% опрошенных рассказали, что путешествуют по Украине, а 70% ездят в отпуск за границу.



Среднемесячный доход IT-специалиста во Львове

81% опрошенных сообщили, что экономят средства, и только 34% хранят сбережения в украинских банках.

Кроме того, почти половина IT-специалистов рассказали, что занимаются благотворительностью. За последний год они потратили на благотворительность 2,4 миллиона долларов (67,2 миллиона гривен). Интересно, что на поход в кинотеатр эти работники потратили 1,2 миллиона долларов, то есть вдвое меньше.

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