Как выглядит вечный ледник на Марсе: впечатляющие фото

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Вечный ледник на Марсе
Вечный ледник на Марсе / www.esa.int

Космический аппарат "Марс-Экспресс" опубликовал фото, на котором видно ледник, занимающий практически все дно 80-километрового кратера Королев в северном полушарии планеты.

Об этом сообщило Европейское информационное агентство на своем сайте.

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Фотография, которую сделал "Марс-Экспресс" на самом деле составлена из нескольких снимков, полученных камерой с высоким разрешением HRSC, свыше 12 метров на пиксель. Ученые соединили пять отдельных полос шириной 52 километра, чтобы получить конечное фото.

Учені поєднали п'ять знімків, аби отримати кінцеве фото
Ученые соединили пять снимков, чтобы получить конечное фото

Кратер довольно хорошо сохранился, и все его дно покрыто водным льдом, который остается там целый год. Его толщина в центре кратера достигает 1,8 километра.

Льодовик на Марсі
Ледник на Марсе

Лед не тает ни зимой, ни летом из-за эффекта "холодной ловушки". Если на Луне "холодными ловушками" называют приполярные кратеры, на дно которых никогда не падают лучи Солнца, то на Марсе механизм их действия другой: воздух, который попадает в область, ограниченную валом кратера, охлаждается и опускается вниз.

В результате над ледником всегда присутствует толстое "одеяло" из холодного воздуха, которое не дает растечься стенкам кратера.

Напомним, что 8 декабря американское космическое агентство NASA опубликовало запись шума ветра на Марсе. Этот шум зафиксировали сейсмограф и датчики давления космического аппарата InSight, который в конце ноября успешно приземлился на красной планете.

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Теги: Техно Космос NASA Марс
Источник: Техно
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