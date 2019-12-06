Какие игры представят на премии The Game Awards 2019

Мероприятие The Game Awards – это очень популярная и престижная премия среди геймеров и разработчиков. Кроме наград, которые вручают на церемонии, там нередко происходят громкие анонсы предстоящих игр.

Нынешняя церемония не станет исключением: Джефф Кейли – организатор шоу, уже подтвердил, что зрителей ждут несколько сюрпризов – точнее, сразу десять.

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Джефф Кейли провел на Reddit сессию вопросов и ответов, посвященных The Game Awards. Судя по огромному количеству комментариев, геймеры очень ждут шоу: вопросов набралось больше тысячи.

Номинанты премии The Game Awards 2019 – смотрите видео

Какие игры анонсируют

Самое интересное, пожалуй, касается анонсов: церемония традиционно становится площадкой для представления новых проектов. В этом году анонсов будет около десяти. А вот какие именно игры будут представлены, пока остается секретом.

Достоверно известно лишь то, что на шоу представят первый тайтл студии WolfEye, которую открыли авторы Dishonored и Prey. Джефф Кейли окончательно опроверг слухи о том, что Resident Evil 3: Nemesis покажут на The Game Awards 2019.

А вот о S.T.A.L.K.E.R. 2, которую многие хотят увидеть на мероприятии, пока ничего не ясно.

Дата проведения церемонии

Заметим, престижная церемония The Game Awards 2019 состоится уже 12 декабря.

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