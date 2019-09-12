Камеры нового iPhone могут спровоцировать фобию

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Камеры нового iPhone могут спровоцировать фобию
Камеры нового iPhone могут спровоцировать фобию

Недавно Apple представила свои новые модели iPhone, старшие версии получили тройную основную камеру, размещенную нетипичным образом. Именно такое размещение может вызвать тревогу у людей, страдающих трипофобией.

Что такое трипофобия? Это страх перед кластерными отверстиями, то есть скоплениями отверстий. Люди, страдающие этой фобией, боятся скопления небольших отверстий в объектах, таких как семена лотоса или пузырьки в тесте, пчелиные соты и прочее.

Приступ фобии может провоцировать нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта. Хотя трипофобия не признана Американской психиатрической ассоциацией и в статистическом пособии по психическим расстройствам ее нет, тысячи людей утверждают, что они страдают этой фобией.

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Как пишет CNN, многие пользователи жалуются, что именно такие неприятные ощущения вызывают у них камеры нового iPhone. Речь идет не о количестве камер, а именно о их размещении, которое напоминает соты.

Особенности камеры. Кроме нетипичного расположения, камера отличается хорошими характеристиками. Разрешение каждого из модулей составляет 12 Мп. Основная, широкоугольная и третья дополнительная, что обеспечивает двукратный зум.

Главной особенностью новой камеры стала комбинированная съемка. Алгоритм захвата фотографий в новых смартфонах Apple состоит в получении сразу девяти снимков (по три из каждого модуля) в момент нажатия на виртуальный "спусковой затвор" с их последующим комбинированием для получения наилучшего качества фото.

Еще одно преимущество — улучшенная съемка в условиях недостаточного освещения. Еще одна интересная функция – Smart Frame, позволяющая кадрировать снимки без потери качества. Также появилась функция изменения фона в Live-режиме во время съемки. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Смартфоны iPhone iPhone 11 Apple Новости Техно
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