Камеры нового iPhone могут спровоцировать фобию

Недавно Apple представила свои новые модели iPhone, старшие версии получили тройную основную камеру, размещенную нетипичным образом. Именно такое размещение может вызвать тревогу у людей, страдающих трипофобией.

Что такое трипофобия? Это страх перед кластерными отверстиями, то есть скоплениями отверстий. Люди, страдающие этой фобией, боятся скопления небольших отверстий в объектах, таких как семена лотоса или пузырьки в тесте, пчелиные соты и прочее.



Приступ фобии может провоцировать нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта. Хотя трипофобия не признана Американской психиатрической ассоциацией и в статистическом пособии по психическим расстройствам ее нет, тысячи людей утверждают, что они страдают этой фобией.

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Как пишет CNN, многие пользователи жалуются, что именно такие неприятные ощущения вызывают у них камеры нового iPhone. Речь идет не о количестве камер, а именно о их размещении, которое напоминает соты.

Особенности камеры. Кроме нетипичного расположения, камера отличается хорошими характеристиками. Разрешение каждого из модулей составляет 12 Мп. Основная, широкоугольная и третья дополнительная, что обеспечивает двукратный зум.

Главной особенностью новой камеры стала комбинированная съемка. Алгоритм захвата фотографий в новых смартфонах Apple состоит в получении сразу девяти снимков (по три из каждого модуля) в момент нажатия на виртуальный "спусковой затвор" с их последующим комбинированием для получения наилучшего качества фото.

Еще одно преимущество — улучшенная съемка в условиях недостаточного освещения. Еще одна интересная функция – Smart Frame, позволяющая кадрировать снимки без потери качества. Также появилась функция изменения фона в Live-режиме во время съемки. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

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