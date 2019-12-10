Китай откажется от американской Windows в ответ на санкции США

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В Китае решили отказаться от программных продуктов США / cybercalm

Главное управление Коммунистической партии Китая выпустило указание, которое обязывает все правительственные и государственные учреждения прекратить использовать иностранное компьютерное оборудование и программы в течение не менее трех лет.

Новое требование ставит под удар такие компании, как HP, Dell и Microsoft. Китайские чиновники будут вынуждены перейти на компьютеры местного производства и с местным программным обеспечением, сообщило издание AFR.

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Зачем Китай идет на такой шаг

Целью директивы было не только усиление безопасности и "симметричный" ответ на санкции США, но и побуждение китайских потребителей к переходу на местную высокотехнологичную продукцию.

Чиновники и государственные учреждения должны заменить 30% устройств в 2020 году, еще 50% в 2021 году и оставшиеся 20% – в 2022 году. По оценке аналитиков, потребуется заменить от 20 до 30 миллионов экземпляров оборудования.

Что известно о санкциях США

Летом Соединенные Штаты внесли в санкционный список 5 китайских IT-организаций, которые теперь не могут покупать американские товары и услуги без специального разрешения. В "черный список" вошли Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннанский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Также недавно Дональд Трамп, несмотря на протесты китайских властей, подписал два закона, направленные на защиту прав человека и демократии в Гонконге.

  • Первый закон о правах человека и демократии в Гонконге обязывает Государственного секретаря Майка Помпео раз в год подтверждать, что в Гонконге сохраняется достаточный уровень автономии. США взамен смогут предоставлять Гонконгу особый торговый статус.
  • Второй – запрещает продажу определенных средств для сдерживания толпы полицейским силам Гонконга. Среди них – слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

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Автор: Михаил Года
Теги: Санкции Новости США Техно IT-бизнес Windows 10 Microsoft Китай
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