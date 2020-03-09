Клон Apple Watch: Oppo выпустила свои первые умные часы

Китайский производитель Oppo провел большую презентацию и анонсировал несколько интересных новинок. В частности, новую флагманскую линейку смартфонов Find X2, а также первые умные часы Oppo Watch.

Это тоже девайс премиум-сегмента, который внешним видом напоминает Apple Watch.

Характеристики

Oppo Watch оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 1,6 (41-мм корпус) или 1,9 (46-мм корпус) дюйма. Корпус часов изготовлен из алюминия и содержит две кнопки для навигации по интерфейсу.

К теме: Анонс флагманского смартфона Oppo Find X2: топовый дисплей и мощная камера

Устройство работает на базе процессора Snapdragon Wear 2500, дополненного сопроцессором Apollo 3, оперативной памятью объемом гигабайт и флэш-памятью емкостью 8 ГБ.

Oppo Watch оснащен eSIM, поэтому он может работать без смартфона.



Oppo Watch очень похож на продукт от Apple / gsmarena.com

Функции. Умные часы могут отслеживать многие виды физической активности, фазы сна и частоту сердечного ритма. Кроме того, есть функция регистрации электрокардиограммы. Емкость батареи обеспечит 40 часов работы в нормальном режиме использования.



Oppo Watch поддерживает eSIM / gsmarena.com

Цена

Oppo Watch поступит в продажу с 24 марта.

Стоимость меньшей версии – 215 долларов (5300 гривен) .

. Вариант модификации с 46-мм корпусом оценен в 288 долларов (7200 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно