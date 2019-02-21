Когда Apple объединит операционные системы iOS и macOS: новые детали

В прошлом году компания Apple объявила о подготовке проекта Marzipan, который имеет целью объединить приложения с iOS и macOS. Изначально планировалось, что проект запустят в 2019 году, однако он полноценно стартует несколько позже – в 2021 году.

Издание Bloomberg сообщает, что в текущем году разработчики получат возможность перенести на macOS приложения для iPad. На 2020 год намечено расширение поддержки на все iOS-приложения. Причем это будут все еще разные приложения, которые разработчики должны будут отправлять в разные магазины.

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А вот в 2021 году все изменится. Ожидается, что тогда разработчики смогут объединять приложения для iPhone, iPad и Mac в единый пакет single binary, который будет работать на всех перечисленных выше платформах и распространяться через общий магазин. Это означает, что в ближайшие годы компания также может изменить и объединить все магазины приложений.

Учитывая слухи о намерении Apple перевести свои ПК на собственные процессоры на базе архитектуры ARM, это вполне ожидаемо. Правда, пока не ясно, будет ли компания продолжать разработку нескольких ОС или попытается создать единую систему для всех платформ.



Apple объединит приложения для всех операционных систем: iPhone, iPad и Mac

При этом следует отметить, что ранее Тим Кук сделал интересное заявление, в котором отметил, что объединение платформ в той или иной форме может сделать Apple эффективнее. Но это потребует ряда компромиссов.

Также глава корпорации отметил, что вряд ли пользователи хотят подобного слияния. Высказывал он личное мнение или точку зрения корпорации – не ясно. Тем временем последние данные указывают, что в Купертино все же движутся в этом направлении.



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