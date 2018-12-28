Компания S7 Space построит космодром на орбите Земли

Частная аэрокосмическая корпорация S7 Space объявила о своих планах осуществить масштабный технологический проект за всю историю существования компании. S7 Space планирует построить космодром для запуска ракет и космических кораблей просто с низкой орбиты Земли.

Об этом сообщает Geekon.

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Данный проект является первым шагом в планах корпорации S7 Space с колонизации Марса в 2020 годах, о которых они заявляли ранее. О начале строительства орбитального космодрома компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Компания также выступила с призывом к сотрудничеству государственных корпораций, коммерческих компаний и амбициозных стартапов в этом проекте. Все потому, что по мнению руководителей S7 Space и орбитальный космодром, и дальнейшее покорение Красной планеты, должны быть общими стремлениями и потенциальными заслугами человечества, которое открывает новые границы технического прогресса и научного познания в космосе.

К тому же к громкому анонсу начала строительства орбитального космодрома, компания прикрепила видеоролик, показывающий их видение колониальной космической программы.

Колониальная космическая программа S7 Space – смотрите видео

Наличие орбитальных космодромов и промежуточных пусковых станций для освоения дальних рубежей космоса – одна из основных задач, которые стоят на пути колониальных амбиций частных космических компаний по высадке людей на Луне и других планетах Солнечной системы. Над этим решением также задумывается Илон Маск в своих планах по полету на Марс в рамках космической программы его частной компании SpaceX. Именно поэтому заявление S7 Space о реальном начале реализации запланированного орбитального космодрома, говорит о серьезности намерений компании первыми в истории покорить Марс. При этом компания оставит на орбите вспомогательный международный объект для всех последующих энтузиастов космической отрасли.

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