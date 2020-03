Коронавирус в Украине: в Telegram заработал бот, который следит за количеством больных

В Telegram заработал бот, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в Украине. Отметим, в Украине в городе Черновцы уже зафиксировали первый случай заражения вирусом Covid-19.

Что известно о боте

Волонтеры-разработчики, которые работают над ботом "Качество воздуха в Киеве" (@aqualitybot) Telegram представили новый сервис – "Коронавирус в Украине". Бот мониторит ситуацию с количеством инфицированных людей и публикует соответствующую статистику.

Как отметили разработчики, они выбрали именно Telegram из-за того, что это площадка для основного бота "Качество воздуха в Киеве", которым сейчас пользуется 81 тысяча киевлян.

Бот получает статистику по Украине от Минздрава. По миру – из множества источников WHO, CDC, ECDC, NHC of the PRC, JHU CSSE, DXY, QQ. Вся полученная информация обрабатывается волонтерами. Данные по миру обновляются каждый час – а по Украине – по мере появления кейсов,

– отметили разработчики.

Подключить бот можно введя в поисковике мессенджера Telegram @covid19uabot. Далее следует нажать /start и вы будете получать самые свежие данные о распространении Covid-19 удобным способом.

Первый случай коронавируса в Украине

Напомним, 29 февраля в черновицкую инфекционную больницу госпитализировали мужчину с клиническими признаками гриппа. Он недавно вернулся из Италии, где путешествовал с 21 февраля. Позже врачи начали вирусологическое обследование пациента – 3 марта сообщили о положительном результате на коронавирус Covid-19.

Жена больного находится в самоизоляции в собственной квартире. Поскольку у женщины отсутствуют симптомы, но она в зоне риска – с ней постоянно контактирует врач. При появлении симптомов женщину сразу госпитализируют и назначат необходимые анализы.



Основная информация о коронавирусе

Что важно знать о коронавирусе Covid-19

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако впоследствии вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 2 036 человек, а умерло от нее 52 больных. На территории Украины пока единственный зафиксированный случай заражения опасным вирусом из Китая, еще трое людей потенциально могут быть больными.

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 3 129 человек, всего заболели 92 156 человек (данные по состоянию на день 3 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 48 166 человек выздоровели от коронавируса.

