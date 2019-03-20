Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft

Билл Гейтс – основатель корпорации Microsoft и второй богатейший человек мира – в минуту он зарабатывает 6 тысяч долларов. Как ему удалось этого добиться – интересные факты о жизни и секреты успеха американского бизнесмена читайте ниже.

Сегодня Билл Гейтс является успешным предпринимателем, щедрым меценатом и любящим семьянином. Однако, прежде чем он стал миллиардером, ему пришлось изрядно поработать и развить лидерские качества.

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Детство и юность Билла Гейтса

Родился Билл Гейтс 28 октября 1955 года в Сиэтле (штат Вашингтон). Его отец Уильям Генри Гейтс-Старший был выдающимся юристом, а мать, Мэри Максвелл Гейтс работала в совете директоров банковского холдинга First Interstate BancSystem. Также Билл имеет старшую сестру Кристианну и младшую сестру Либби.

В детстве Билл Гейтс сам шатался в люльке, а его любимой игрушкой был конь-качалка. Со временем это стало своеобразной привычкой – даже до сих пор Билл Гейтс покачивается, когда напряжен.

Билл Гейтс в детстве

В 13 лет Гейтс пошел в Лейксайдскую частную школу, где он и познакомился с компьютером. В восьмом классные парень создал свою первую программу – крестики-нолики, в которой можно было играть против компьютера. Техника очаровала Гейтса, потому что она всегда абсолютно точно выполняла код. Вспоминая этот момент, Билл говорил:

"В машине было что-то очень элегантное"

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В восьмом классе его матери подарили компьютер General Electric, но он имел платное время – 4,8 долларов за минуту. Так, Гейтс с друзьями начал искать время на других компьютерах. Один из таких – PDP-10 заблокировал учащихся: Билла Гейтса, Пола Аллена, Река Вейланда, и Кента Эванса на все лето, ведь оказалось, что они использовали ошибку в операционной системе, чтобы получить бесплатное время.

После окончания блокировки, ребятам предложили искать ошибки в программном обеспечении. Гейтс ходил в офисы и изучал исходный код различных программ, которые работали в системе, среди которых были программы на Fortran, Lisp, и машинный код.

Билла Гейтса компьютеры восхищали еще с юности

Впоследствии о програмистских способностях Гейтса узнала администрация школы и поручила ему написать программу для составления расписаний. Но и здесь Гетс схитрил – он изменил код так, чтобы учиться в классах с "непропорциональным количеством интересных девушек", чтобы не отвлекаться от техники.

В 17 лет Гейтс с Полом Алленом создали предприятие Traf-O-Data, которое должно производить счетчики трафика на основе процессора Intel 8008.

Пол Аллен и Билл Гейтс

Тогда Гейтс получил стипендию национальной заслуги и поступил в Гарвардский колледж. Там он встретил товарища – Стива Балмера, который много лет назад стал преемником Гейтса на посту генерального директора Microsoft.

Будучи студентом Гарварда, Гейтс не имел определенного плана обучения и проводил много времени, используя доступные там компьютеры. Он поддерживал контакт с Полом Алленом и впоследствии они выпустили MITS Altair 8800, компьютер на основе процессора Intel 8080.

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В 1974 году Гейтс покинул Гарвард, потому что хотел начать собственный бизнес. Только спустя более 30 лет, в 2007 году, Гейтс наконец получил диплом Гарварда – ему присвоили почетное звание доктора наук.

Карьера и состояние Билла Гейтса

Создание Microsoft

Билл Гейтс основал Microsoft в 1976 году, когда заключил контракт с MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) на разработку базовой операционной системы для их новых микрокомпьютеров.

Билл Гейтс – основатель Microsoft

Большой прорыв для Microsoft наступил в 1980 году, когда ведущий производитель ПК – IBM обратилась к ним за новой операционной системой BASIC для новых компьютеров. Компания Microsoft упорно трудилась, чтобы продать свою операционную систему для этой и других компаний.

Таким образом, Microsoft смог добиться огромной популярности в отрасли разработки программного обеспечения именно в то время, когда рынок персональных компьютеров начал развиваться. А такие программы, как Microsoft Word и Excel, стали отраслевым стандартом.

Запуск Windows

В 1990 году Microsoft выпустила свою первую версию Windows. Это был прорыв в операционном программном обеспечении, поскольку он заменил текстовые интерфейсы на графические.

В 1995 году была выпущена Windows 95, которая устанавливала новые стандарты и функции операционных систем. Эта версия Windows была основой всех будущих выпусков от Windows 2000 до версий XP и Vista.

Компания Гейтса Microsoft запустила первую версию Windows

В течение всего своего пребывания на посту Билл Гейтс стремился развивать бизнес Microsoft. Например, Microsoft Internet Explorer стал доминирующим веб-браузером, хотя в основном это было связано с тем, что он был предварительно установлен на большинстве новых компьютеров. Правда, сейчас Internet Explorer потерял свою популярность и редко используется.

Впоследствии Билл Гейтс ушел с поста генерального директора Microsoft и начал жертвовать миллиарды акций. Он покинул пост председателя еще в 2014 году и сейчас занимает там должность консультанта по технологиям.

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Журнал Forbes, который ежегодно публикует рейтинг самых богатых людей мира, писал, что с 2017 по 2018 год состояние Билла Гейтса выросло с 86 миллиардов долларов до 90 миллиардов долларов. Капитал Гейтса за один год увеличился на 4 миллиарда долларов – а это составляет примерно 10 миллионов долларов в день.

Благотворительная деятельность Гейтса

Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой Френч создал собственный Фонд. Гейтс старался сосредоточиться на глобальных проблемах, игнорируемых правительством, поэтому выразил заинтересованность в улучшении стандартов государственного школьного образования в США.

С 2008 года Гейтс полностью посвятил себя благотворительности. Известно, что Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали 28 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд на помощь больным людям.

Билл Гейтс с женой Мелиндой

В интервью Daily Telegraph Гейтс заявил:

Деньги не приносят пользы для меня после определенного момента. Их полезность вполне заключается в создании организации и передаче ресурсов самым бедным в мире.

Билл также уделил больше внимания вопросам окружающей среды. А в 2015 году он выделил миллиард долларов на проект в области чистой экологии.

Интересно, что в 2009 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс инициировал проект по установке интернета в 1000 украинских библиотек в рамках программы "Библиомост".

Личная жизнь Билла Гейтса

В 1994 году Билл женился на Мелинде Френч, которая была бакалавром наук в области компьютерных наук и работала в его компании Microsoft менеджером. У супругов две очаровательные дочери Дженнифер Катарин и Фиби Адель и сын Рори Джон.

Семья Билла Гейтса

Интересно, что хотя доходы Гейтса недавно превысили 90 миллиардов долларов, его дети в роскоши не купаются. На уровне со всеми они получают образование собственными силами, что доказывают фото в социальных сетях.

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Так, в свои 21 дочь основателя Microsoft Дженнифер успешно сдала экзамены в Стэнфордский университет и выступает за Американскую сборную по конному спорту.

Дочь Гейтса Дженнифер увлекается конным спортом

Частную школу Лейксайд, где учился и Билл Гейтс, недавно закончил единственный сын миллиардера 18-летний Рори. Но куда подавать документы, пока не решил – мечтает связать свою жизнь с науками и экономикой.

Самой младшей дочери – Фиби 15 лет. Она учится в частной школе Сиэтла и пока не знает, кем станет в будущем.

Известно, что все дети Гейтса получат после его смерти всего 0,01% от его денег (около 10 миллионов долларов). Все остальное отдадут нуждающимся.

Секреты успеха основателя Microsoft

Стоит отметить, что основатель Microsoft, несмотря на свои огромные состояния, пишет книги (уже опубликованы "Дорога в будущее" и "Бизнес со скоростью мысли") и охотно делится своими правилами жизни. За последние годы Гейтс рассказал о них очень много. Итак, вот секреты успеха Билла Гейтса:

1. Настройтесь на победу

Во всем, что бы ни делал Билл Гейтс, он настроен на победу, а люди, которые вели с ним переговоры, отмечали жесткость Гейтса при заключении сделок. К тому же, его называют непревзойденным специалистом в деле устранения соперников.

2. Будьте решительны

Хороший менеджер мужественно встречает даже худшие новости. Если сохранять хладнокровие, любая проблема решится намного быстрее.

3. Держите все под контролем

Важный момент успеха Microsoft – это способность управлять большим количеством проектов одновременно. Говорят, что он в состоянии в одно и то же время вести несколько разговоров на различные технические темы. По собственному признанию Гейтса, им движет постоянный страх, что он может упустить следующее "большое дело".

4. Бойтесь потерпеть поражение – это поможет вам лучше работать

Здесь очень важно держать баланс и не потакать своему страху настолько, чтобы опустить руки. Все неудачи и жизненные вызовы следует воспринимать легко и творчески. Однако, несмотря на чрезвычайный успех корпорации Microsoft, Билл Гейтс говорил, что никогда не был полностью удовлетворен ни одним его продуктом.

5. Изучайте конкурентов

В частности, посещение сайтов своих конкурентов – это ежедневный утренний ритуал Гейтса. Не игнорируйте успехи конкурентов, а постоянно изучайте их достижения, стремления и цели.

6. Начинайте сегодня

Не ждите нового года, начала месяца или понедельника. Если вас что-то не устраивает на работе – создавайте собственное дело прямо сейчас. Тратьте время только на то, что вам действительно интересно.

7. Не обращайте внимания на успех – он обманчив и изменчив

Достигнув цели, не сидите сложа руки и сразу же ставьте перед собой новую цель. Успех – это плохой учитель, поскольку вселяет умным людям мысль о том, что они не могут проиграть. И тогда рано или поздно это все же может произойти.

8. Отрывайтесь от толпы

Толпа далеко не всегда идет в нужном направлении, так что лучше всегда выбирать свой собственный путь развития.

9. Полюбите технику

Одним из важнейших факторов успеха Microsoft является технические знания Гейтса. Он всегда видел будущее направление развития технологии и всегда был готов возглавить процесс. В течение многих лет Билл Гейтс постоянно доказывал, что его можно назвать провидцем компьютерной индустрии.

10. Ориентируйтесь на интернет, ведь за ним будущее

По этому поводу у Гейтса есть любимые фразы, которые вполне достойны стать афоризмами: "Скоро останутся лишь два вида компаний: те, кто в сети, и те, кто закончил заниматься бизнесом", "Если сейчас ваш бизнес вне интернета – значит, у вас нет бизнеса".

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