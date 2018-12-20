Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930

Компания Lenovo провела в Украине презентацию ноутбука-трансформера Yoga Book C930. Это второе поколение подобных гаджетов и новинка нацелена на людей, которые занимаются творчеством. Кроме того, новый Yoga Book получил два дисплея и поддержку стилуса Precision Pen.

Дизайн Lenovo Yoga Book C930

Новый ноутбук-трансформер получил очень стильный и интересный дизайн. Корпус Yoga Book C930 выполнен из алюминия и магниевого сплава. Толщина ноутбука всего 9,9 миллиметра, а вес 772 грамма, поэтому девайс можно с легкостью брать с собой. На левой стороне новинки расположился порт USB Type-C и слот для карт microSD/SIM (SIM-карты доступны только на моделях с LTE), на правом боку – клавиши регулировки громкости и клавиша питания, а также еще один порт USB Type-C.

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Главной особенностью линейки Yoga Book является возможность разворота дисплея на 360 градусов, поэтому новинку можно использовать как ноутбук или планшет. Кроме того, Yoga Book C930 получил два экрана: основной 10,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560x1600 точек и 10,8-дюймовый E Ink-дисплей с разрешением 1920x1080 точек, на который выводится клавиатура. Оба экрана поддерживают Bluetooth-стилус Precision Pen.



Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book C930 / Фрто Техно 24

Технические характеристики Lenovo Yoga Book C930

Новинка работает на мощном процессоре Intel Core i5 седьмого поколения (1,2 – 3,2 ГГц). Ноутбук получил 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, а если для оптимальной работы этого вам мало, то в Yoga Book C930 предусмотрена возможность расширения встроенной памяти картами microSD до 512 ГБ.



Lenovo Yoga Book C930 получил два дисплея / Фото: Техно 24

В этом году Lenovo решила отказаться от операционной системы Android, которую получила предыдущая модель Yoga Book в пользу Windows 10 Home. Как отмечали представители компании, это мотивировано тем, что большинство владельцев девайсов чаще используют его, как ноутбук.



Толщина Lenovo Yoga Book C930 всего 9,9 миллиметра / Фото Техно 24

Кроме того, Yoga Book C930 получил мощную батарею на 4650 миллиампер часов, которая обеспечивает стабильную работу устройства в течение 8,6 часов.

Особенности Lenovo Yoga Book C930

Yoga Book C930 создан для творческих людей. Он позволяет делать заметки, рисовать и записывать все ваши мысли с помощью Precision Pen – Bluetooth-стилуса с поддержкой 4096 уровней нажатия, что обеспечивает высокую точность записей.

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Наше устройство предназначено для мобильных людей, которые сочетают свой активный образ жизни с творчеством. Если вы мобильный человек, если вы планируете дополнить устройства, которые есть у вас в офисе, девайсом, который всегда с вами и в любой момент позволит вам реализовать свой творческий порыв, то Yoga Book – именно такой девайс,

– в эксклюзивном комментарии для Техно 24 подчеркнул генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов.

К особенностям ноутбука можно отнести E Ink-дисплей, который имеет возможность проектирования клавиатуры. Переключение языка на такой клавиатуре занимает несколько секунд. Также ноутбук имеет поддержку сканирования отпечатков пальцев для обеспечения безопасности ваших данных.



Второй дисплей Lenovo Yoga Book C930 проектирует клавиатуру / Фото Техно 24

Среди преимуществ Lenovo Yoga Book C930 также и два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Они обеспечат объемный и качественный звук при просмотре видео, фильмов или прослушивании музыки.



Lenovo Yoga Book C930 можно развернуть на 360 градусов / Фото Техно 24

Цена Lenovo Yoga Book C930

Ноутбук-трансформер уже можно приобрести в украинских онлайн-магазинах. Цена новинки стартует от 49 999 гривен и зависит от модификации.

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