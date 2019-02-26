LG представила новаторский смартфон V50ThinQ 5G с двумя экранами

Компания LG представила интересный флагманский смартфон V50ThinQ 5G. Среди особенностей новинки – двойная фронтальная камера и уникальная форма с двумя складными экранами.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе LG, смартфон предстали во время выставки MWC 2019.

Читайте также: Oppo показала смартфон с уникальной камерой

Характеристики LG V50ThinQ 5G. Новинка получила 6,4-дюймовый дисплей QHD + OLED FullVision с соотношением сторон 19,5: 9. Инженеры укомплектовали модель топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855.

Основная камера состоит из двух модулей – 12 Мп и 16 Мп. Селфи-камера тоже двойная 8 Мп и 5 Мп.

LG V50ThinQ 5G может иметь несколько применений

Емкость батареи составляет 4000 мач.

Чем уникальна новинка. Смартфон получил дополнительный экран для "двойного впечатления от просмотра". Это 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Благодаря двум экранам пользователь одновременно может смотреть видео на одном экране, а на другом пользоваться мессенджером.

LG V50ThinQ 5G: видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно