LG представила новаторский смартфон V50ThinQ 5G с двумя экранами

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LG V50ThinQ 5G с двумя экранами
LG V50ThinQ 5G с двумя экранами

Компания LG представила интересный флагманский смартфон V50ThinQ 5G. Среди особенностей новинки – двойная фронтальная камера и уникальная форма с двумя складными экранами.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе LG, смартфон предстали во время выставки MWC 2019.

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Характеристики LG V50ThinQ 5G. Новинка получила 6,4-дюймовый дисплей QHD + OLED FullVision с соотношением сторон 19,5: 9. Инженеры укомплектовали модель топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855.

Основная камера состоит из двух модулей – 12 Мп и 16 Мп. Селфи-камера тоже двойная 8 Мп и 5 Мп.

LG V50ThinQ 5G

LG V50ThinQ 5G может иметь несколько применений

Емкость батареи составляет 4000 мач.

Чем уникальна новинка. Смартфон получил дополнительный экран для "двойного впечатления от просмотра". Это 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Благодаря двум экранам пользователь одновременно может смотреть видео на одном экране, а на другом пользоваться мессенджером.

LG V50ThinQ 5G: видео

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Теги: Новости Техно Техно LG Смартфоны
Источник: 24 Канал
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