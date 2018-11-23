MacBook Air поступил в продажу в Украине: сейчас действует акционная цена

23 ноября в Украине стартуют продажи нового ноутбука от Apple MacBook Air. Интересно, что начиная с черной пятницы 23 ноября и в течение недели на MacBook будет действовать акционная цена.

Об этом пишет tehnot.com.

В частности, в течение акционной недели у всех авторизованных продавцов MacBook Air можно будет приобрести за 39 999 гривен.

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Новинку официально представили 30 октября. MacBook Air 2018 получил Retina-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и максимальной яркостью 300 нит.

Устройство работает на процессоре Intel Core i5 восьмого поколения в паре с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем 128 ГБ.

Также ноутбук оснащен функцией Touch ID, то есть разблокировать ноутбук можно без пароля. Кроме того, новинка получила FaceTime камеру и поддержку голосового помощника Siri.

Как уверяли инженеры, на одном заряде устройство должно работать весь день.

MacBook Air: видеообзор

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