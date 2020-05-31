Маск после успеха Crew Dragon резко ответил на унизительную шутку главы "Роскосмоса"
Коммерческий космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно отправили в космос 30 мая. Основатель компании SpaceX Илон Маск вспомнил, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2014 году неуместно пошутил о запуске американцев в космос.
Тогда Рогозин предложил американцам прыгать в космос на батутах. После успешного запуска Crew Dragon Маск вспомнил этот "шутку" и заявил, что батут таки работает. Об этом основатель компании SpaceX сказал на пресс-конференции после запуска, передает 24 канал.
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После ответа "Роскосмосу" Маск сразу извинился и добавил, что это "внутренняя шутка".
Неуместная шутка Рогозина: что этому предшествовало
Рогозин выразил свою неуместную шутку после того, как США ввели против России санкции в ответ на аннексию Крыма. Россия в ответ заявила, что может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС, а для попадания на станцию Рогозин посоветовал США воспользоваться батутом.
Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута,
– написал он.
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Почему запуск Crew Dragon важен
- В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль должен состыковаться с МКС.
- С момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США были вынуждены пользоваться сторонними услугами для своих космических миссий.
- NASA покупало места на российских кораблях "Союз", чтобы доставлять своих астронавтов на МКС. США были вынуждены платить за отправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 миллионов долларов.
- Полет на корабле SpaceX обошелся NASA едва ли не вдвое дешевле – в 50 миллионов долларов.