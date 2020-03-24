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Медики в Сан-Франциско используют умные перстни для раннего обнаружения Covid-19

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В Сан-Франциско начат эксперимент с использованием умных колец Oura Ring, которые позволяют следить за основными показателями физического состояния, для раннего выявления Covid-19.

Исследователи надеются разработать алгоритм, который позволит выявлять начальные признаки заболевания, сообщает Sfchronicle.

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Кто получил гаджеты

Перстни выданы более чем 2000 сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, медицинский центр калифорнийского университета в Сан-Франциско намерен попросить примерно 150 000 пользователей Oura Ring поделиться своими медицинскими данными.

Oura Ring могут круглосуточно отслеживать температуру тела и частоту сердечных сокращений. Предполагается, что, будучи своевременно уведомленным об отклонении этих показателей от нормы, пользователь сможет раньше обратиться за диагностикой и в случае выявления заболевания, получить лечение и изолировать себя от контактов с другими.

Коронавирус в мире

По состоянию на 23 марта, в мире подтвердили более 353 тысячи случаев заболевания COVID-19. Вследствие вируса погибли 15 418 человек. При этом более 100 тысяч человек вылечились.

Несмотря на жесткие меры по ограничению передвижения, в ВОЗ говорят, что темпы распространения коронавируса Covid-19 в мире ускоряются. Коронавирус обнаружили почти в каждой стране мира.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Гаджеты
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