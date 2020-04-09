Microsoft поделилась первой фотографией со складного смартфона Surface Duo

С момента презентации складного Android-смартфона Surface Duo в октябре прошлого года компания Microsoft не делилась никакими новыми подробностями о нем. Прервать молчание решил глава продуктовой линейки корпорации Панос Панай. Он поделился первой фотографией, снятой на необычный аппарат.

Топ-менеджер Microsoft поделился фотографией через Instagram, решив показать атмосферу у себя дома в период карантина. На снимке его сын делает уроки с помощью планшета Surface Pro и беспроводных наушников Surface Headphones.

Интересно: Surface Duo – революционный андроид-смартфон от Microsoft: видео работы двухэкранного интерфейса

Делюсь особым моментом, снятым на мой Surface Duo. Пока я работаю дома, Костас учится дома. Сегодня мы делим мой офис. Здорово, что у него есть такие инструменты, как Windows и Surface, которые помогают ему учиться в это время,

– написал Панай.

К сожалению, полноценно оценить качество снимка после загрузки в Instagram крайне сложно. Однако, здесь стоит обратить внимание на то, что представленный в октябре образец Surface Duo имел лишь фронтальную камеру. Сейчас не понятно, сделано фото на фронталку, или гаджет получил полноценную основную оптику.

Что известно о Surface Duo

Революционный смартфон от Microsoft получит два экрана и будет складываться как ноутбук. Особенностью аппарата станет возможность разворота дисплея на 360 градусов. В таком положении он будет напоминать обычный моноблок и позволит легко удерживать модель одной рукой, например, во время звонка.

Дата презентации

Релиз Surface Duo ожидается зимой 2020 года. Одновременно должна состояться премьера 13-дюймового складного аппарата Microsoft Surface Neo на Windows 10X. Точная дата презентации и цена новинок еще не объявлены.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно