Microsoft "похоронила" очередной продукт: мобильная версия Cortana покидает продукты компании

В течении 2019 года компания Microsoft постепенно убирала голосовой помощник Cortana из различных приложений, сервисов и платформ. Комментариев по этому поводу не было, но было похоже на то, что компания намерена почти полностью отказаться от своего голосового помощника.

Оказалось, что так и есть. В интервью Venturebeat Эндрю Шуман (Andrew Shuman), который возглавлял команду разработчиков Cortana с прошлого года, рассказал о планах Microsoft в отношении Cortana.

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Cortana частично исчезнет

Для начала Шуман подтвердил, что мобильное приложение Cortana исчезнет из магазинов приложений во всех странах, за исключением США. В штатах же Cortana для Android и iOS якобы останется только ради двух продуктов: наушников Surface и умной колонки Invokes. Еще одна причина – Microsoft хочет продолжить экспериментировать.

Что касается Cortana для Windows, здесь голосовой помощник останется, хотя мы знаем, что он уже давно перестал быть полностью интегрированным в ОС.



Microsoft понемногу забирает голосового помощника из своих продуктов и сервисов

Планы Microsoft

Компания обещает в следующем году интегрировать Cortana в Microsoft Team, и в целом собирается сосредоточиться на корпоративном рынке. К тому же Microsoft хочет, чтобы Cortana была интегрирована в каждое приложение компании, как это сделано с поиском.

Шуман говорил много, но в целом создается впечатление, что Cortana для Microsoft – это далеко не приоритетное продукт. И уж тем более за пределами США.

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