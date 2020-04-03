Минцифры разработает сервис для мониторинга самоизоляции

Министерство цифровой трансформации должно разработать и внедрить такой сервис до 5 апреля. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства 3 апреля в рамках постановления "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Сервис должен работать на базе мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг. С его помощью будет осуществляться мониторинг соблюдения самоизоляции или обсервации за определенными лицами с их согласия.

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Подробнее о приложении

Важным моментом является то, что подробную информацию в приложение будут вносить по согласию лица, или же оно сможет сделать это самостоятельно. Приложение будет мониторить соблюдение условий самоизоляции лицами, которые будут обязаны соблюдать ее.

Кто именно нуждается в самоизоляции:

лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме тех кто имел средства индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации;

лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, которые осуществляют мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивают деятельность объектов критической инфраструктуры.

Следовательно, в мобильное приложение на базе Единого государственного веб-портала электронных услуг будут вноситься данные о личности которая должна пребывать на самоизоляции. По ее согласию также вносятся краткие сведения о хронических заболеваниях и состоянии здоровья на время самоизоляции.

Новые ограничительные меры

Помимо этого принятым постановлением Кабмин утвердил новые ограничительные меры в борьбе с коронавирусом.

Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:

с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;

с 6 апреля перемещение группой лиц больше двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение заведений и учреждений, которые оказывают паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

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