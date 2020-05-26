Minecraft Dungeons: Microsoft анонсировала новую часть популярной франшизы

Компания Microsoft презентовала новую игру Minecraft Dungeons. Она стала новой частью популярной франшизы. Игра уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, PC (Microsoft Store) и Nintendo Switch.

Как сказано на windowscentral.com, Minecraft Dungeons предполагает участие 4 игроков, которые исследуют подземелья, сражаются с противниками и собирают различные предметы.

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Что говорят критики

В общем, отзывы экспертов по игре положительные. Средний балл Minecraft Dungeons на Metacrititc на основе 11 обзоров составляет 76/100. В частности, критики положительно отмечают возможность гибкой настройки своего персонажа.

Правда, некоторые видят в новой игре "клонирование" элементов из Diablo.

Minecraft Dungeons: видеотрейлер

Также стоит отметить, что игроки могут столкнуться с некоторыми ошибками и проблема на всех четырех платформах. Так, некоторые не могут получить доступ к игре, в основном на ПК. У многих возникла ошибка «Владение игрой не установлено».

Эту проблему уже признали в компании и заверили, что работают над их исправлением.