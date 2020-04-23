24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Мобильная Crash Bandicoot вышла в "раннем доступе" на Android

- Читати новину українською
Crash Bandicoot Mobile появилась в Google Play / Скриншот

Некогда эксклюзивная для PlayStation серия Crash Bandicoot продолжает покорять все новые и новые платформы. Совсем недавно свежая итерация платформера добралась до Android в режиме "мягкого запуска". Правда, пока только в нескольких регионах.

 

24 канал собрал всю информацию о новинке, которая доступна на сегодняшний день.

Не пропустите Gameloft раздает бесплатный набор из 30 классических игр для Android в честь юбилея студии

Что известно об игре

Новинка по сути является классическим раннером, на что указывали слитые еще в феврале скриншоты. Протагонист автоматически бежит вперед по тройной дорожке, собирая фрукты и уворачиваясь от препятствий. Также геймерам предстоит управлять базой крэша.

На все это можно посмотреть в роликах, опубликованных игроками в YouTube. Важно отметить, что все уровни в Crash Bandicoot Mobile, в отличие от большинства "коллег по жанру", сделаны вручную.

Видео демонстрирует геймплей Crash Bandicoot:

Сейчас CBM доступна в нескольких регионах. Страница раннера появилась в украинской версии Google Play, но скачать его пока нельзя. Вероятно, загрузка станет доступна уже в ближайшем будущем.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Android Google Play Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:50 С электрошокером и улыбкой на экране: когда робот-полицейский выйдет на улицы Украины
Катерина Козачинська
сегодня 13:23 Профессионализм не имеет пола: как женщине покорить IТ-сферу
Ірина Полицька
22 апреля 12:20 День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
Анастасія Можаровська
20 апреля 08:03 Как выбрать очиститель воздуха: практические советы
Михайло Года
19 апреля 21:02 Huawei P40: чем интересен один из лучших камерофонов на рынке
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей