Мобильная Crash Bandicoot вышла в "раннем доступе" на Android
Некогда эксклюзивная для PlayStation серия Crash Bandicoot продолжает покорять все новые и новые платформы. Совсем недавно свежая итерация платформера добралась до Android в режиме "мягкого запуска". Правда, пока только в нескольких регионах.
24 канал собрал всю информацию о новинке, которая доступна на сегодняшний день.
Не пропустите Gameloft раздает бесплатный набор из 30 классических игр для Android в честь юбилея студии
Что известно об игре
Новинка по сути является классическим раннером, на что указывали слитые еще в феврале скриншоты. Протагонист автоматически бежит вперед по тройной дорожке, собирая фрукты и уворачиваясь от препятствий. Также геймерам предстоит управлять базой крэша.
На все это можно посмотреть в роликах, опубликованных игроками в YouTube. Важно отметить, что все уровни в Crash Bandicoot Mobile, в отличие от большинства "коллег по жанру", сделаны вручную.
Видео демонстрирует геймплей Crash Bandicoot:
Сейчас CBM доступна в нескольких регионах. Страница раннера появилась в украинской версии Google Play, но скачать его пока нельзя. Вероятно, загрузка станет доступна уже в ближайшем будущем.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Google запустит в Кении коммерческий сервис раздачи интернета из стратосферысегодня , 09:03
-
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников системы Starlinkсегодня , 11:18
-
Украино-американская Firefly Aerospace отправит груз от Spaceflight на ракете Firefly Alphaсегодня , 15:09
-
Профессионализм не имеет пола: как женщине покорить IТ-сферусегодня , 13:23
-
С электрошокером и улыбкой на экране: когда робот-полицейский выйдет на улицы Украинысегодня , 13:50
-
Представили флагманский Motorola Edge+: характеристики и цена моделисегодня , 10:23