Мобильная Crash Bandicoot вышла в "раннем доступе" на Android

Некогда эксклюзивная для PlayStation серия Crash Bandicoot продолжает покорять все новые и новые платформы. Совсем недавно свежая итерация платформера добралась до Android в режиме "мягкого запуска". Правда, пока только в нескольких регионах.

24 канал собрал всю информацию о новинке, которая доступна на сегодняшний день.

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Что известно об игре

Новинка по сути является классическим раннером, на что указывали слитые еще в феврале скриншоты. Протагонист автоматически бежит вперед по тройной дорожке, собирая фрукты и уворачиваясь от препятствий. Также геймерам предстоит управлять базой крэша.

На все это можно посмотреть в роликах, опубликованных игроками в YouTube. Важно отметить, что все уровни в Crash Bandicoot Mobile, в отличие от большинства "коллег по жанру", сделаны вручную.

Видео демонстрирует геймплей Crash Bandicoot:

Сейчас CBM доступна в нескольких регионах. Страница раннера появилась в украинской версии Google Play, но скачать его пока нельзя. Вероятно, загрузка станет доступна уже в ближайшем будущем.

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