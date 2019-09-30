Мод Borderlands 3 превратил цветной шутер на мрачную игру Limbo

Один из фанатов боевика Borderlands 3 поработал с фильтрами ReShade и смог достичь очень интересного эффекта в игре. Благодаря настройкам можно заставить Borderlands 3 выглядеть как культовый платформер Limbo.

Что известно о новом моде? Все цвета исчезают, превращаясь в белый, черный и градации серого. И Borderlands 3 выглядит очень атмосферно.

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Помимо превращения яркого шутера в монохромный боевик с нуарной атмосферой, этот мод также отключает пользовательский интерфейс – видимо, для полного погружения.

Интересно, что несмотря на интересный эффект и определенное освещение этой модификации в СМИ, пользователи не спешат загружать ее: сейчас на портале NexusMods файлы мода скачали всего 16 раз.

Трейлер нового мода к Borderlands 3 – смотрите видео

Причина малого количества загрузок. Наглядная демонстрация того, что игры в депрессивных тонах отталкивают людей. Вероятно, именно поэтому в последнее время даже такой жанр, как постапокалипсис, расцвел всеми цветами радуги.

Что известно об игре? Напомним, шутер Borderlands 3 вышел 13 сентября и получил в меру высокие оценки от критиков. Геймеры с ними не согласны – они забрасывали игру негативными отзывами: пользовательский рейтинг игры на агрегаторе Metacritic составляет 5,3 балла из 10 возможных.

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