Долгожданная Mount & Blade II: Bannerlord появилась в раннем доступе Steam

Через восемь лет ожиданий, в раннем доступе Steam появилось продолжение легендарной Mount & Blade. Сиквел с подзаголовком Bannerlord уже можно приобрести, а страница игры в магазине Valve наполнена положительными отзывами.

Всего за несколько часов с момента выхода игры пользователи успели оставить более тысячи отзывов, количество обзоров от обычных геймеров растет прямо на глазах.

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Из 1256 рецензий, оставленных к игре на момент написания новости, 89% положительные. Впрочем, редко находятся геймеры, которые сыграли больше часа перед написанием отзыва. И все же это хорошо описывает кредит доверия и статус ожиданий, который связывает фанатов всего мира со знаменитой серией.

Что доступно в Mount & Blade II: Bannerlord сейчас

Сейчас геймеры могут создавать своих героев с помощью новой системы генерации персонажей, нанимать воинов и собирать отряды и исследовать континент Кальрадии. Кроме того можно осаждать вражеские города и замки, командовать собственными войсками, вести торговлю, участвовать в политике и дипломатии – словом, множество игровых механик уже реализованы.

Разработчики планируют продержать Mount & Blade II: Bannerlord в "раннем доступе" около года.

Трейлер Mounth & Blade II: Bannerlord:

Цена

Купить ее можно за 764 гривны. Причем для всех на игру действует скидка в 10%, а те, в чьей библиотеке есть оригинал, получат новинку еще на 10% дешевле.

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