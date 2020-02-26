На рынке появится не дорогой и "малолитражный" электрокар для поездок по городу

Французский автопроизводитель Renault анонсировал выпуск нового электрокара, построенного на базе популярного хэтчбека Twingo. Отличительными чертами модели под названием Twingo ZE станут компактные габариты, сравнительно высокая скорость зарядки даже от бытовой электросети и доступная цена.

Чтобы сделать новинку доступной, сохранив ее практичность, компания сделала акцент в первую очередь на маневренность модели в городских условиях, а не дальности пробега по трассе, сообщает Electrek.

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Особенности нового электрокара

Согласно заявлению производителя, на одном заряде аккумулятора емкостью 22 кВт*ч автомобиль способен проехать до 160 километров. При этом 30-минутная зарядка на специальной станции с выходной мощностью 37 кВт добавит к маршруту еще около 80 километров. "Заправить" электрокар можно и от менее мощной электросети – так, от однофазного источника питания (16 А) 100% заряд модель наберет за 8 часов.

Мощность электродвигателя Renault Twingo ZE составит 82 к/с, а до 48 км/ч автомобиль будет разгоняться за 4 секунды. Аккумуляторы новинки производства LG Chem, оснащены системой жидкостного охлаждения. Длина кузова "малолитражки" составит 360 см.

Фото Renault Twingo ZE

Анонс и цена электромобиля

Дебют автомобиля состоится на автосалоне в Женеве 3 марта, в продажу на рынке Европы он поступит в конце 2020 года. Аналитики компании прогнозируют объем поставок компактного седана на уровне 25 тысяч единиц в год и больше, а ожидаемая стоимость составит не больше 24 тысяч долларов.