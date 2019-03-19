Над территорией России взорвался крупный метеорит

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

Эксперты NASA сообщили, что в декабре 2018 года в атмосфере Земли разорвалась огромный огненный шар. Взрыв был вторым по величине в своем роде за последние 30 лет и крупнейшим со времен падения челябинского метеорита в 2013 году.

Ранее этот взрыв оставался незамеченным, потому что он произошел над Беринговым морем рядом с российским полуостровом Камчатка. В результате взрыва метеорит уволил в 10 раз больше энергии, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.

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Издание BBC сообщило, что около полудня по местному времени 18 декабря астероид пролетел сквозь атмосферу со скоростью 32 километра в секунду по крутой траектории в семь градусов. Камень размером в несколько метров взорвался на высоте 25,6 километра над поверхностью Земли с энергией удара 173 килотонн.

Это было на 40 процентов меньше энергии, чем при взрыве в Челябинске, но это было в Беринговом морем, поэтому он не имел такого же эффекта и не появлялся в новостях,
– сказал Келли Фаст, руководитель программы наблюдений за околоземными объектами в NASA.

Офицер по защите планет в NASA Линдси Джонсон сказал, что такой большой метеорит попадает на Землю только два или три раза каждые 100 лет.

Доктор Джонсон сказал, что огненная пуля попала в область, расположенную недалеко от маршрутов, используемых коммерческими самолетами которые летают между Северной Америкой и Азией. Поэтому исследователи связались с авиакомпаниями, чтобы узнать, не видел ли кто-то из пилотов взрыв метеорита.

метеорит, Росія, Nasa
Вхождение метеорита в атмосферу Земли зафиксировано одним из спутников

 Метеорит, Росія, NASA
След метеорита над поверхностью Земли

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Теги: NASA Новости России Техно Космос
Источник: 24 Канал
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