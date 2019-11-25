NASA тестирует в Антарктиде велосипед для поиска внеземных форм жизни: видео

Агентство занимается тестированием подводного велосипеда, который в будущем будет исследовать спутники Сатурна Энцелад, Европу и другие водные миры Солнечной системы. Аппарат будет иметь ряд технических особенностей и будет рассчитан на подводную работу под ледовым покровом.

Аппарат получил название BRUIE – Buoyant Rover for Under-Ice Exploration, или Плавучий велосипед для исследований подо льдом, сообщает Universetoday.

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Интересно, что аппарат по сути не плавает, как субмарина, а скорее ездит обратной стороной ледового покрова. Его плавучесть прижимает аппарат к ледяному верху, что обеспечивает необходимое для движения сцепление.

Сейчас BRUIE находится в Антарктиде, на австралийской исследовательской станции "Кейси". В течение следующего месяца аппарат пройдет ряд испытаний, большинство из которых будут сфокусированы на проверке возможностей BRUIE в зонах, где лед встречается с водой.

Эта граница представляет особый интерес для науки, поскольку именно там могут наблюдаться очень активные химические процессы. Учитывая Землю в населенных мирах, на этой грани высокая концентрация различных живых организмов. Но даже если организмов там не будет, сама поверхность может рассказать исследователям о том, как формировался лед, а исследуя пузырьки газа можно будет понять, какие биологические и геологические процессы происходят в этих далеких мирах.



Новый исследовательский аппарат NASA – BRUIE / NASA

Длина BRUIE – всего один метр. Он оборудован двумя колесами, камерами, освещением и передатчиками.

Тестирование аппарата

Во время предыдущих тестов в Арктике аппарат некоторое время работал автономно, передавая информацию через лед на базу, а оттуда в Лабораторию реактивного движения НАСА. В Антарктиде аппарат будет работать полностью под контролем агентства.

Если первые тесты пройдут успешно, к нему прикрепят научные инструменты для измерения связанных с наличием жизни параметров: содержания кислорода, солености воды, давления и температуры.

Цель тестирования – добиться, чтобы BRUIE мог выдерживать четыре месяца работы подо льдом.

Смотрите видео с новым аппаратом NASA:

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