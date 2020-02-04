24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Самые популярные языки программирования – появился новый рейтинг

84 Читати новину українською
Самые популярные языки программирования 2020 / unsplash.com

Эксперты сформировали новый рейтинг языков программирования по их популярности в Украине. В этом году рейтинг составлен на основе опроса 9747 специалистов.

Рейтинг разработал профильный портал DOU.

К теме: Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019

Как свидетельствует новое исследование, популярность языка программирования JavaScript продолжает расти. По популярности среди украинских программистов JavaScript сильно опередил Java и, наконец, стал самым популярным языком программирования. В то же время Java опустился на вторую строчку.

На третьем месте язык программирования C#, правда его популярность в Украине снижается. На четвертом месте Python, который демонстрирует положительную тенденцию. А первую пятерку замыкает PHP, правда его популярность среди украинских программистов тоже продолжает снижаться.

Другая пятерка языков программирования выглядит так:

  • C++
  • TopeSkript
  • Swift
  • Kotlin
  • Ruby

Найпопулярніші мови програмування

Самые популярные языки программирования

Среди новых языков эксперты обращают внимание на Dart, который сразу занял небольшую (16 позиция), но достаточно заметную нишу в рейтинге.

Если же смотреть на динамику популярности языков программирования (2012 по 2020 год), она выглядит следующим образом.

Динаміка популярності мов програмування

Динамика популярности языков программирования

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
сегодня
11034
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 февраля 11:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
80642
3 февраля 09:04 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
Євгенія Мазур 402
2 февраля 22:03 6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен
Ірина Полицька 444
2 февраля 16:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 383
1 февраля 22:13 Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить
Назар Токар 217
Новости
Больше новостей
Залиште відгук