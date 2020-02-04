Самые популярные языки программирования – появился новый рейтинг

Эксперты сформировали новый рейтинг языков программирования по их популярности в Украине. В этом году рейтинг составлен на основе опроса 9747 специалистов.

Рейтинг разработал профильный портал DOU.

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Как свидетельствует новое исследование, популярность языка программирования JavaScript продолжает расти. По популярности среди украинских программистов JavaScript сильно опередил Java и, наконец, стал самым популярным языком программирования. В то же время Java опустился на вторую строчку.

На третьем месте язык программирования C#, правда его популярность в Украине снижается. На четвертом месте Python, который демонстрирует положительную тенденцию. А первую пятерку замыкает PHP, правда его популярность среди украинских программистов тоже продолжает снижаться.

Другая пятерка языков программирования выглядит так:

C++

TopeSkript

Swift

Kotlin

Ruby

Самые популярные языки программирования

Среди новых языков эксперты обращают внимание на Dart, который сразу занял небольшую (16 позиция), но достаточно заметную нишу в рейтинге.

Если же смотреть на динамику популярности языков программирования (2012 по 2020 год), она выглядит следующим образом.

Динамика популярности языков программирования

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