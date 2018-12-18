Неанонсированные мобильные процессоры AMD Ryzen протестировали на производительность

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Неанонсированные мобильные процессоры AMD Ryzen протестировали на производительность
Неанонсированные мобильные процессоры AMD Ryzen протестировали на производительность / Фото из открытых источников

На сайте популярного бенчмарка появились результаты тестирования еще неанонсированной линейки мобильных процессоров AMD Ryzen. Отметим, оси три новинки под названиями Ryzen 3 3200U, Ryzen 3 3300U и Ryzen 5 3500U построены на архитектуре Raven Ridge и оперируют встроенной графикой Vega.

Об этом сообщает 4PDA.

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Вероятно, они будут производиться по 12-нанометровому техпроцессу и, судя по информации, опубликованной в Geekbench, получат по 4 МБ кэш-памяти и теплопакет в 15 Вт.

Ryzen 3 3200U получил ту же конфигурацию, что и 2200U (2 ядра и 4 потока), но работает на увеличенной тактовой частоте – 2,6 ГГц. В одноядерном испытании процессор набрал 3588 баллов, в многоядерном-6924 баллов. Данные показатели были достигнуты при поддержке 10 ГБ оперативной памяти DDR4.

AMD Ryzen
Характеристики предыдущего поколения мобильных процессоров AMD Ryzen

Четырехъядерный Ryzen 3 3300U с частотой 2,1 ГГц набрал 3654 баллов в одноядерном тестировании, и 9686 – в многоядерному с 10 ГБ ОЗУ.

Ryzen 5 3500U смог достичь результатов в 3870 и 11 284 очков соответственно, при этом в тестовую платформу было установлено 14 ГБ оперативной памяти.

Инсайдер под псевдонимом Apisak также сообщил, что в мобильной линейке процессоров AMD появятся и флагманские модели под названиями 3700U и 300U. Однако в базах данных SiSoftware и Userbenchmark первый обладает идентичными характеристиками, как у прошлогоднего процессора 2700U, а второй и вовсе отсутствует.

Ожидается, что обновленные CPU будут представлены уже в следующем году на выставке CES 2019.

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Теги: Процессоры AMD Техно Гаджеты
Источник: Техно
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