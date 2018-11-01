Недорогой Notebook Air от Xiaomi поступил в продажу

Китайская компания Xiaomi запустила в продажу свой новый недорогой ноутбук под названием Notebook Air. Его стоимость в Китае стартует от 545 долларов (15 300 гривен).

Об этом сообщает igeekphone.

Notebook Air получил процессор Intel Core i3-8130U (Kaby Lake) и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 пикселей.

Читайте также: Apple наконец обновила MacBook Air

Xiaomi Notebook Air очень компактный – толщина корпуса составляет 14,8 мм, а вес всего 1,3 килограмма.

Также ноутбук имеет мощный аккумулятор, обеспечивающий до 9,5 часов автономной работы.

Кроме того, ноутбук получил модули Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 4.2, порты USB 2.0 и два USB 3.0, HDMI и Ethernet.



Notebook Air стоит чуть более 500 долларов

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно