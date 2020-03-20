Обновленная Nokia 5310 Xpress Music и три новых смартфона: характеристики и цены

Компания HMD Global провела онлайн-презентацию, на которой представила сразу четыре новых устройства. Флагмана среди них нет, но есть крепкий середнячок и мобильный телефон из прошлого.

Что касается новинок, то это Nokia 8.3 5G и Nokia 5.3. Они точно получат Android 11 и даже 12. Далее будем разбираться подробнее в каждой из моделей.

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Nokia 8.3 5G

Эта модель, как понятно из названия, поддерживает сети 5G. Она получила экран с диагональю 6,81 дюйма, разрешением Full HD+ и технологией Always-on HDR, которая гарантирует яркую и сочную картинку. В дисплей встроена фронтальная камера на 25 Мп. Сканер отпечатков спрятан в кнопке питания сбоку.



Новинка от Nokia получила неплохие характеристики

Сердцем гаджета стал процессор Snapdragon 765G, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной. Есть все современные коммуникации, в том числе NFC для бесконтактной оплаты. Емкость аккумулятора – 4500 мАч. При этом весит устройство значительные 220 граммов.

Видеоанонс Nokia 8.3 5G:

Основная камера смартфона получила 4 датчика: на 64 Мп, 12 Мп (с широкоугольной оптикой), 2 Мп (глубина и резкость) и 2 Мп (макро). Есть возможность съемки в 4К и поддержка режима Action-камеры, которая компенсирует вибрации и тряску во время записи видео в 60 fps. Цена Nokia 8.3 5G – 599 евро.

Nokia 5.3

Это уже модель ниже классом. Аппарат получил схожее оформление задней панели и камеру с четырьмя датчиками, но дисплей здесь уже меньше – 6,55 дюйма, и камера не в проеме, а в каплевидном вырезе. Она на 8 Мп. За производительность отвечает Snapdragon 665 без поддержки 5G. Объем ОЗУ составил 4 ГБ, встроенной памяти – 64 ГБ.



Вторая новинка – бюджетник с хорошей камерой и NFC

Смартфон получил аккумулятор на 4000 мАч. Датчик NFC тоже есть. Тыльная камера охватывает сенсоры на 13 Мп, 5 Мп (118°), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Под фотомодулем расположен сканер отпечатков пальцев. Также предусмотрена отдельная кнопка для запуска Google Assistant сбоку. Цена Nokia 5.3 – 189 евро.

Видеоанонс Nokia 5.3:

Nokia 1.3

А это уже ультрабюджетный смартфон с процессором Qualcomm QM215, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Экран – 5,71 дюйма с разрешением HD+, соотношением 19:9 и вырезом под фронтальную камеру на 5 Мп. Основная камера одна с разрешением 8 Мп и вспышкой.



Ультрабюджетник Nokia 1.3

Задняя панель у смартфона съемная, она позволяет доставать аккумулятор на 3000 мАч. Производитель отметил, что Nokia 1.3 в будущем сможет обновиться до Android 11 Go. Цена модели – 89 евро.

Видеоанонс Nokia 1.3:

Nokia 5310

Кнопочный телефон Nokia, созданный по образу легендарного Nokia 5310 Xpress Music. Аппарат получил выделенные клавиши управления музыкой и мощные стереодинамики. MP3-плеер и FM-радио, конечно, поддерживаются.



Возвращение легендарной Nokia 5310 Xpress Music

Сердцем гаджета стал процессор MT6260А. Экран имеет диагональ 2,4 дюйма. Аккумулятор съемный, на 1200 мАч, чего должно хватить на 22 часа прослушивания музыки или 22 дня работы в режиме ожидания. Цена Nokia 5310 – 39 евро.

Видеоанонс Nokia 5310:

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