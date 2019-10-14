Nokia стала одним из лидеров в области 5G-инноваций

По мере того как в мире разворачивают сети пятого поколения продолжается и гонка за лидерство в области 5G-технологий. Бренд Nokia решил не отставать от своих главных конкурентов – Huawei и Ericsson – и зарегистрировал несколько тысяч новых патентов.

Созданием стандартов для технологии 5G занимается организация 3GPP, в которую входят семь компаний.

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Разработкой заняты сразу несколько производителей, но патенты выдают тем, кто предложит лучшие варианты. Nokia, по заявлениям представителей компании, стала одним из самых успешных участников программы при создании первого набора технических инноваций, говорится на официальном сайте Nokia.

Благодаря лицензированию, другие предприятия и отрасли смогут извлечь выгоду из инноваций Nokia, поскольку мы стремимся создать еще более объединенный мир,

– отметила президент Nokia Technologies Дженни Лукандер.

Лидеры 5G-технологий. Отметим, что в мае немецкая исследовательская компания IPlytics назвала производителей с наибольшим количеством патентов в области 5G. Первое место заняла Huawei Technologies с 2160 зарегистрированными разработками, тогда как Nokia была на втором месте с 1516.

Теперь же бренд объявил, что в его распоряжении уже более двух тысяч патентов, связанных с сетями нового поколения, однако точное количество не называется.

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