Новую "жабку" Nokia Flip 2720 можно купить в Украине: 4G и месяц работы на одном заряде

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Новую "жабку" Nokia Flip 2720 можно купить в Украине: 4G и месяц работы на одном заряде
/ thestar.com.my

Новый телефон от Nokia уже можно приобрести в Украине. Он имеет дизайн хорошо известной нам "жабки". При этом получил несколько характеристик современных смартфонов, в частности поддержку сети интернета 4G.

Как сказано на официальной странице Nokia Mobile в Украине, этот раскладной телефон может проработать на одном заряде почти месяц – до 27 дней. Кроме того, он имеет поддержку приложений WhatsApp, Google Assistant и Facebook.

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Nokia Flip 2720 имеет два отдельных экрана. Внешний экран позволяет видеть сообщения или проверять, кто звонит и тому подобное.

Также телефон оснащен кнопкой экстренной помощи. Если ее нажать, то телефон отсылает экстренное текстовое сообщение, включая место своего пребывания, и вызывает пять экстренных контактов в телефонной книге.

Где купить. Nokia Flip 2720 доступна для заказа в магазинах Rozetka.ua, TTT.UA, Алло и других официальных партнеров компании.

Цена. Доступна единственная версия Nokia Flip 2720, стоимостью 2599 гривен. Новинку можно купить только в черном цвете.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Nokia
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