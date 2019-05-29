Новые iPhone XI получат невероятную функцию: детали

В сети появились новые подробности относительно iPhone XI. По данным ресурса Macotakara, неанонсированная функция двойной потоковой передачи аудио позволит подключать к смартфону сразу две пары беспроводных наушников AirPods.

Особенности новой функции. Как сообщает 4PDA, обе пары наушников смогут действовать отдельно: например, первый пользователь сможет прослушивать музыку, а второй – взаимодействовать с голосовым помощником на смартфоне.

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Какие смартфоны получат новую функцию? Будет ли данная функция общей для всей обновленной линейки или ее будут поддерживать только флагманские модели, не уточняется.

Дата презентации iPhone. Заметим, анонс Apple iPhone XI ожидается в сентябре 2019 года.

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