Новый MacBook может получить стеклянную клавиатуру

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Новый MacBook может получить стеклянную клавиатуру
Новый MacBook может получить стеклянную клавиатуру / unsplash

Будущие клавиатуры в MacBook получат защиту от пыли и других посторонних элементов, которые могут повлиять на механизм переключения. Apple это реализует благодаря замене классической клавиатуры стеклянной панелью с выступающими "клавишными" секциями.

В четверг, 31 января, ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку под названием "компьютер с клавиатурой", которая описывает клавиатуру без перемещаемых компонентов, сообщает AppleInssder.

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Вместо подвижных клавиш в ней предлагается использовать стеклянный лист с выпуклыми секциями для обозначения места расположения каждой клавиши.

MacBook
Патент нового MacBook со стеклянной клавиатурой


Клавиатура MacBook будет реагировать на силу нажатия на выступ

При нажатии пользователем одной из выступающих клавишных секций, клавиатура обнаруживает с помощью имеющегося датчика силы касания пользователя и реагирует, как обычная компьютерная клавиатура.

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Теги: Техно Гаджеты ноутбук Apple MacBook Разработки
Источник: Техно
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