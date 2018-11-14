NVIDIA представила бюджетную профессиональную видеокарту Quadro RTX 4000

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NVIDIA представила "бюджетную" профессиональную видеокарту Quadro RTX 4000
NVIDIA представила "бюджетную" профессиональную видеокарту Quadro RTX 4000 / Фото из открытых источников

Компания NVIDIA представила относительно недорогую модель профессиональных видеоускорителей Quadro RTX 4000. Карта построена на базе 12-нанометрового графического процессора TU106 и будет доступна для пользователей уже в следующем месяце.

Об этом сообщает Overclockers.

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NVIDIA Quadro RTX 4000 оперирует 2304 потоковыми процессорами Turing, 288 ядрами Tensor, используемыми в машинном обучении, и 26 RT-ядрами, которые отвечают за аппаратное ускорение трассировки лучей. Рабочая частота GPU составляет от 1215 до 1540 МГц в динамическом разгоне.

NVIDIA Quadro RTX 4000
Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000

Уровень "сырой" вычислительной мощности при операциях одинарной точности (FP32) составляет 7,1 Тфлопс, а в трассировке лучей быстродействие новинки достигает 6 гигалучей в секунду. Подсистема памяти представлена 8 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной частотой 13 ГГц, что обеспечивает пропускную способность на уровне 416 Гбайт/сек.

NVIDIA Quadro RTX 4000
Характеристики NVIDIA Quadro RTX 4000

Графический ускоритель Quadro RTX 4000 выполнен в виде однослотовой карты расширения PCI Express 3.0 x16, удовлетворяется простым кулером с центробежным вентилятором и потребляет не более 160 Вт. На задней панели доступны три разъема DisplayPort 1.4 и один VirtualLink (USB Type-C).

Сейчас цена на видеокарту NVIDIA Quadro RTX 4000 установлена на уровне 900 долларов (около 23 800 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Цены Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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