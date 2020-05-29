OnePlus обманула своих фанатов: компания заблокировала "рентгеновский" режим камеры

Недавно владельцы нового флагмана OnePlus 8 Pro выяснили, что фотохромная камера, которую многие считали бесполезной, обладает "рентгеновским" эффектом и умеет снимать сквозь некоторые материалы. В ответ на это OnePlus сообщила, что отключит эту функцию, но только в одном регионе. Однако компания нарушила свое обещание.

После того, как в сети появились новости об уникальной возможности камеры OnePlus 8 Pro, производитель заявил, что в одном из ближайших обновлений отключит эту функцию, поскольку некоторые пользователи были обеспокоены вопросом конфиденциальности такой возможности смартфона, рассказывает 9to5google.

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Вместе с тем на официальном форуме появилось уточнение, что это касается только китайской прошивки HydrogenOS, тогда как в глобальной OxygenOS компания пообещала не отключать эту опцию.

OnePlus обманула пользователей

Несмотря на свое обещание, владельцы OnePlus 8 Pro за пределами Китая начали получать обновление с прошивкой OxygenOS 10.5.9, единственным изменением которой является отключение монохромного режима камеры.

Интересно и то, что обновление, которое, судя по описанию, только отключает камеру, "весит" значительные 2,4 ГБ. Для сравнения, размер недавнего апдейта к Android 10 с множеством изменений для OnePlus 5 и 5T составлял менее 2 ГБ.

В описании обновления указано, что монохромная камера снова заработает ориентировочно в июне. Вместе с тем компания никак не прокомментировала изменение своих первоначальных планов.

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Особенности камеры OnePlus 8 Pro

Камера смартфона OnePlus 8 Pro имеет 4 датчика: