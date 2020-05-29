24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

OnePlus обманула своих фанатов: компания заблокировала "рентгеновский" режим камеры

- Читати новину українською
OnePlus 8 Pro
OnePlus 8 Pro / Иллюстративное фото

Недавно владельцы нового флагмана OnePlus 8 Pro выяснили, что фотохромная камера, которую многие считали бесполезной, обладает "рентгеновским" эффектом и умеет снимать сквозь некоторые материалы. В ответ на это OnePlus сообщила, что отключит эту функцию, но только в одном регионе. Однако компания нарушила свое обещание.

После того, как в сети появились новости об уникальной возможности камеры OnePlus 8 Pro, производитель заявил, что в одном из ближайших обновлений отключит эту функцию, поскольку некоторые пользователи были обеспокоены вопросом конфиденциальности такой возможности смартфона, рассказывает 9to5google.

К теме Камера OnePlus 8 Pro может видеть сквозь предметы: видео

Вместе с тем на официальном форуме появилось уточнение, что это касается только китайской прошивки HydrogenOS, тогда как в глобальной OxygenOS компания пообещала не отключать эту опцию.

OnePlus обманула пользователей

Несмотря на свое обещание, владельцы OnePlus 8 Pro за пределами Китая начали получать обновление с прошивкой OxygenOS 10.5.9, единственным изменением которой является отключение монохромного режима камеры.

Интересно и то, что обновление, которое, судя по описанию, только отключает камеру, "весит" значительные 2,4 ГБ. Для сравнения, размер недавнего апдейта к Android 10 с множеством изменений для OnePlus 5 и 5T составлял менее 2 ГБ.

В описании обновления указано, что монохромная камера снова заработает ориентировочно в июне. Вместе с тем компания никак не прокомментировала изменение своих первоначальных планов.

Интересно Линейку флагманских смартфонов OnePlus 8 представили официально – цена до 1 000 долларов

Особенности камеры OnePlus 8 Pro

Камера смартфона OnePlus 8 Pro имеет 4 датчика:

  • Главный сенсор Sony IMX689 с оптической системой стабилизации и разрешением 48-мегапикселей.
  • Аналогичный сверхширокоугольный модуль Sony IMX586 с углом обзора 120 градусов.
  • 8-мегапиксельный телефотообъектив с оптической системой стабилизации (3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение).
  • 5-мегапиксельный модуль Color Filter Camera для фильтров и световых эффектов.
Автор: Михаил Года
Теги: OnePlus Новости Техно Смартфоны Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
28 мая , 21:07 Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
Ірина Полицька
Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon
28 мая , 11:51 Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon
Ірина Полицька
Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
25 мая , 15:22 Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
Михайло Года